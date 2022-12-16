Avigilon меняет представление о том, каким может быть видеонаблюдение

В конце ноября компании iTech Group, Avigilon и Motorola Solutions провели в Баку совместное мероприятие, на котором были рассмотрены современные подходы в построении систем видеонаблюдения и контроля доступа. В конфедерации приняли участие представители азербайджанских IТ-компаний, партнеры и заказчики iTech Group. Канадская компания Avigilon — относительно молодой игрок на рынке систем безопасности. За эти годы компании удалось не только стать одним из основных игроков рынка видеонаблюдения, но и разработать комплексные решения, включающие контроль доступа, видеоаналитику и искусственный интеллект. Весной 2018 года компания Avigilon была приобретена компанией Motorola Solutions, что позволило осуществить тесную интеграцию продуктов и решений двух вендоров, выведя понятие безопасности на принципиально новый уровень. О том, как работают системы видеоаналитики Avigilon в интервью Infocity рассказали менеджер по продажам систем видеобезопасности и контроля доступа Avigilon в странах Балтии, Беларуси, Азербайджане и Грузии Константин Григоренко и глава отдела маркетинга и продаж компании iTech Group Джабар Мамедзаде.

— Какие направления деятельности сегодня являются основными для Avigilon?

(К.Г.) — На сегодняшний день наша компания занимает лидирующие позиции в комплексных системах безопасности. Мы предлагаем не только широкий спектр камер видеонаблюдения, тепловизоров, ИК-камер и устройств записи видео, но и программное обеспечение, аналитические системы, базирующиеся на собственных серверах, системы верхнего уровня и системы контроля доступа. Учитывая тот факт, что мы являемся подразделением Motorola Solutions, наши продукты тесно интегрированы друг с другом, что позволяет создавать комплексные решения, включающие в себя и радиостанции. В рамках партнерства с другими производителями мы также предлагаем решения, включающие в себя возможность видеонаблюдения за объектами с помощью дронов. Для каждого сектора Avigilon готов предоставить специализированные решения, и все они имеют гарантированно высокий уровень отказоустойчивости и безопасности, обеспеченные соответствием стандарту FIPS 140-2. В зависимости от потребностей заказчика и уровня критичности инфраструктуры мы можем усилить защиту до уровня FIPS 140-3 с помощью камер, включающих специальные криптоключи на базе SD-карт.

— Ваше программное обеспечение обладает не только серьезными возможностями аналитики, но и предполагает осуществление интуитивного поиска в базе видео по ряду параметров. Можете рассказать об этом подробнее?

(К.Г.) — Система быстрого поиска, которая встроена в наше программное обеспечение Avigilon Access Control Manager, на самом деле обладает широким спектром возможностей. Во-первых, она включает возможность распознавания на базе шаблонов, что позволяет с высокой точностью распознавать движения людей и транспортных средств, игнорируя движения, не относящиеся к области наблюдения. Благодаря средствам непрерывного обучения, встроенным в наши камеры, снижается количество ложных срабатываний и обеспечивается подача только достоверных сигналов тревоги, что позволяет избежать необоснованных затрат времени и повышает общую эффективность работы. Возможность такого поиска активно используется в магазинах, на складах и парковках. Второе направление — поиск пиксельного движения для определения событий движения пикселей. Он применяется в случае, когда надо понять, что объект пересек какую-то заранее активированную линию, например, входную дверь в офис. Вы также можете осуществлять поиск по подобию, что позволяет быстро найти интересующего человека в любой точке объекта по данным его идентификационной карты, а также незамедлительно просмотреть видеофрагменты, на которых зафиксирована активность в пунктах пропуска.

— Вы упомянули средства непрерывного обучения, встроенные в камеры Avigilon. Что они из себя представляют?

(К.Г.) — Как я уже отметил, в средствах видеоаналитики Avigilon применяется прогрессивная система аналитики на основе шаблонов и технология обучения на примерах. Эти возможности предназначены для того, чтобы повысить эффективность служб безопасности и сделать наблюдение более доступным и результативным. Чтобы уменьшить количество ложных срабатываний, не нужно снижать чувствительность аналитики. Система постепенно изучает зону наблюдения и приобретает способность выделять важные события на основе оценок пользователей. Благодаря этому увеличивается чувствительность к ситуациям, представляющим интерес, и уменьшается количество ложных сигналов тревоги. Таким образом система позволяет сконцентрироваться на действительно важных вещах. Мы также предлагаем заказчикам сетевые видеорегистраторы с искусственным интеллектом. Это специально созданные NVR с встроенной серверной аналитикой, которая открывает возможности искусственного интеллекта для сторонних камер, лишенных аналитических способностей. С помощью наших AI NVR вы сможете использовать видеоаналитику практически на всех камерах, поддерживающих стандарт ONVIF, с помощью нейросетевой системы.

— На каком уровне в ваших решениях обеспечены кибербезопасность и защита конфиденциальности?

(К.Г.) — Начнем с того, что меры безопасности Avigilon Control Center включают в себя принудительную установку надежного пароля, аутентификацию соединения и шифрование данных, а также установку максимально строгих разрешений для доступа к функции поиска, которая использует данные, обеспечивающие идентификацию личности. Кроме того, в камерах Avigilon попросту отсутствует возможность установки какого-либо стороннего программного обеспечения, которое позволило бы злоумышленнику подключиться к камере. Мы движемся к тому, чтобы безопасность была обеспечена не только в процессе передачи данных с камеры в программное обеспечение аналитики, но и между камерой и сервером. И третий уровень, о котором я упоминал выше, — это оснащение камер дополнительными криптоключами.

— Какие доводы вы приводите заказчикам, которые предпочитают покупать дешевые решения, не обладающие средствами видеоаналитики, или вовсе использовать муляжи на своих объектах?

(Д.М.) — Мы все прекрасно знаем такое выражение, как «скупой платит дважды». Не скрою, что и в моей практике были случаи, когда заказчик просил на больших площадях вместе с обычными камерами использовать муляжи. Например, в складских помещениях или на открытых объектах. Но такая видимость работает лишь определенное время. Как только становится понятно, что это муляж, то нарушения возобновляются. Что касается дешевых решений, то в этом случае можно лишь ждать того момента, когда заказчик получит негативный опыт. В рамках партнерских отношений с Avigilon мы пытаемся менять представление клиентов о том, каким может быть видеонаблюдение. В перечне таких мер есть и возможность предоставления демонстрационного оборудования. Это позволяет понять, что с решениями Avigilon вы можете значительно экономить время, а в перспективе и обеспечить возврат первоначальных инвестиций. К тому же, процессы на вашем предприятии с помощью удобной системы видеонаблюдения станут более продуктивными. Поэтому для нас главное — донести до потенциального заказчика все возможности, что было бы невозможно без того уровня квалификации и богатого опыта по внедрению систем видеонаблюдения, которыми обладают инженеры iTech Group.

— Какие еще преимущества получают пользователи Avigilon в Азербайджане?

(К.Г.) — Отдельно я хотел бы отметить комплексность наших решений. Avigilon — канадская компания, все производственные мощности которой также сосредоточены в этой стране. Мы полностью контролируем производство, что не могут себе позволить многие другие компании на рынке видеонаблюдения. Соответственно, поставки нашей продукции вне зависимости от объемов осуществляются точно в обозначенные сроки. Наши масштабируемые NVR, произведенные такими OEM-партнерами, как HPE и Dell Technologies, представляют собой совместно разработанные и тщательно протестированные устройства, которые сложно заменить обычными серверами, не гарантирующими, что через определенное время и под возросшей нагрузкой они продолжат работать с той же продуктивностью. Поэтому именно возможность быстрого, практически моментального, доступа к аналитике по накопленным базам данных видео является основным преимуществом Avigilon. Также в портфолио Avigilon появились распределенные системы управления доступом начального уровня без необходимости использования отдельного сервера. Автоматическая настройка, удобные средства навигации, простой интерфейс, соединение входов/выходов и отправка уведомлений о критических событиях по электронной почте делают систему управления доступом в разнесенных по всей стране филиалах более эффективной и удобной в использовании.

(Д.М.) — Еще один продукт из портфолио Avigilon, который я хотел бы упомянуть, — это нательные камеры (body-worn cameras). Это очень перспективное направление для Азербайджана, потому что такие устройства предоставляют массу преимуществ. Они имеют очень емкий несъемный аккумулятор, достаточный объем встроенной памяти и поддерживают возможность работы с радиостанциями Motorola Solutions для быстрого оповещения о тревогах. Сценариев их использования огромное множество. Например, при отправке ремонтных бригад на объекты, не оснащенные системами видеонаблюдения, где работа может быть связана с высоким риском для жизни. В этом случае камера может как мотивировать персонал не нарушать правила технической безопасности, так и служить средством контроля за процессом работы. Такие камеры могут быть задействованы в газо- и нефтедобывающей отраслях, при их переработке, где сотрудникам приходится работать с дорогостоящим оборудованием. И, безусловно, их применение желательно в правоохранительных органах, службах безопасности, а также в контексте воплощения концепции «Безопасный город».

(К.Г.) — С iTech Group мы выстраиваем долгосрочные отношения и прекрасно видим, с каким желанием компания инвестирует в развитие своих инженеров и технической поддержки, делая все для того, чтобы своевременно оказывать услуги, связанные с продвижением продукции Avigilon. Можно сказать, что 90% нагрузки ложится на нашего локального представителя, который на текущий момент уже обладает значительным опытом консалтинга и реализации проектов в сфере видеонаблюдения.

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