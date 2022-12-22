Huawei MateBook 14s получил мощный процессор Intel Core i9-12900H

Компания Huwei обновила компактный ноутбук Matebook 14s. Устройство получило флагманский процессор Intel 12-го поколения — 14-ядерный Core i9-12900H с максимальной тактовой частотой 5,0 GHz.

Остальные параметры устройства остались прежними: IPS-дисплей с диагональю 14,2 дюйма, разрешением 2,5K и частотой обновления 90 Hz. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, емкость твердотельного накопителя – 512 Gb или 1 Tb. В оснащение ноутбука также входят аккумулятор емкостью 60 Вт·ч (в комплекте зарядный блок мощностью 90 Вт), два порта USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, по одному HDMI и USB-A, и акустическая система из четырех динамиков. Вес составляет 1,43 кг.

Huawei MateBook 14s уже доступен в Китае в сером, серебристом и зеленом корпусах по цене $1250.

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