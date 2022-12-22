OpenAI представила нейросеть Point-E для создания 3D-моделей по текстовому описанию

Компания OpenAI открыла исходный код нейросети Point-E, которая генерирует 3D-объекты по текстовому описанию. Отмечается, что нейросеть работает очень быстро (в сравнении с конкурентами). На генерацию 3D-модели уходит всего пара минут. При этом нейросети не требуется специальное мощное оборудование — она способна создавать трехмерные объекты на ПК с обычной видеокартой.

Сначала Point-E генерирует обычное изображение на основе текстового запроса, а после преобразовывает его в 3D-модель. Для этого она создает облака точек в пространстве, которые повторяют трехмерную форму объекта. У таких моделей низкая детализация, но их можно полноценно использовать в разработке игр или при создании анимационных видео.

Чтобы нейросеть могла работать с мелкими деталями, разработчики создали дополнительную систему для преобразования облака точек в сетку — набор вершин, ребер и граней, необходимых для детализации объекта.

По словам исследователей OpenAI, нейросеть обучалась на базе данных из «нескольких миллионов» 3D-моделей и связанных с ними метаданных. В компании продолжат обучение алгоритмов, а также будут работать над тем, чтобы повысить качество детализации генерируемых моделей. В OpenAI подчеркнули, что пока Point-E существует лишь в виде ранней версии.

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