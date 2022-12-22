Итоги 2022 года — года новой реальности

Традиционно в конце года мы вспоминаем знаковые события в IT-сфере, которые радовали и огорчали нас, вызывали удивление или непонимание. Это был год, когда страны, за редким исключением, начали открывать границы после пандемии, когда выставки и международные конгрессы начали делать попытки вернуться к прежнему режиму работы. В этом году мы столкнулись с падением спроса на вроде бы стремительно стартовавшие продажи NFT, стали свидетелями закрытия нескольких криптобирж, вызванных не только крутым пике криптовалют, но и откровенным жульничеством их основателей. Утечки данных миллионов пользователей лихорадили Meta, Twitter и прочие социальные сети, а также мессенджеры. Также мы увидели, как массовый уход IT-вендоров из одной страны сказывается на бизнесе во всем регионе. Прошедший год был богат на события, так что давайте вспомним их вместе и начнем с локального рынка.

В Баку прошел TEKNOFEST

С 26 по 29 мая в Баку прошел Аэрокосмический и Технологический Фестиваль «TEKNOFEST Азербайджан». Его организацией занимались Фонд турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерство промышленности и технологий Турецкой Республики. Это было первое мероприятие, проведенное за пределами Турции, а в церемонии открытия приняли участие председатель правления TEKNOFEST и попечительского Совета фонда T3 Сельджук Байрактар и министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк. В рамках фестиваля было проведено 8 технологических конкурсов и 3 международных мероприятия. К сожалению, TEKNOFEST вновь отложил проведение локальной выставки BakuTel, которая была отложена уже третий год подряд.

В Азербайджане стали доступны платежи с помощью Google Pay

Обладателители карт Mastercard и Visa, которые по совместительству являются пользователями смартфонов на Android и часов, входящих в эту экосистему, получили возможность для осуществления бесконтактных платежей. Произошло это менее чем полгода спустя после запуска в Азербайджане Apple Pay.

Ввоз электромобилей в Азербайджан освобожден от таможенной пошлины

11 ноября Кабинет Министров Азербайджанской Республики внес соответствующие изменения в «Номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки ввозных и вывозных таможенных пошлин», согласно которым, легковые электромобили, со дня заводского выпуска которых прошло не более 3 лет, освобождаются от 15% ввозной таможенной пошлины. Напомним, что с 1 января 2019 года импорт электромобилей в Азербайджан был освобожден и от налога на добавленную стоимость. Надеемся, что это послужит стимулом для большего проникновения электромобилей в нашу жизнь, хотя их средние мировые цены все также превышают цены автомобилей с ДВС, а сеть зарядных станций в стране еще сложно назвать организованной.

Космические программы

Космическое агентство NASA после многих проблем и переносов начало реализацию миссии Artemis, запустив с площадки 39B Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) сверхтяжелую ракету SLS (Space Launch System) к орбите Луны. Основная цель миссии Artemis — протестировать новую ракету-носитель SLS и другие системы перед пилотируемым полетом на Луну. В качестве полезной нагрузки ракета SLS несет космический корабль Orion с тремя манекенами, два из которых оснащены датчиками для измерения уровня радиации. Теперь в полет в рамках миссии Artemis 2 должен будет отправиться экипаж астронавтов. На корабле Orion они совершат облет вокруг Луны, после чего вернутся на Землю. Предполагается, что миссия Artemis 2 будет запущена в 2024 году, а высадка астронавтов на поверхность Луны состоится не ранее 2025 года в рамках миссии Artemis 3.

3 ноября орбитальная станция Китая «Тяньгун» приняла свою окончательную форму после того, как экспериментальный модуль «Мэнтянь» успешно завершил свое перемещение и состыковался с боковым портом основного модуля «Тяньхэ». На данный момент станция «Тяньгун» состоит из базового модуля «Тяньхэ», лабораторных модулей «Вэньтянь» и «Мэнтянь», а также грузового корабля «Тяньчжоу-4» и пилотируемого корабля «Шэньчжоу-14». Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек и может принять до шести человек на короткое время при смене экипажа. Как уточнил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, участие в данном проекте открыто для всех государств-членов ООН.

11 июля космическое агентство NASA опубликовало первую цветную фотографию вселенной, сделанную космическим телескопом «Джеймс Уэбб». На снимке было запечатлено скопление галактик SMACS 0723, каким оно было 4,6 млрд. лет назад. SMACS 0723 обладает настолько большой массой, что гравитация искажает свет расположенных за ним галактик, действуя как «гравитационная линза». После этого кадра «Джеймс Уэбб», который был запущен в космос в декабре 2021 года, передал на Землю тысячи снимков, самые лучшие из которых вы, наверняка, примеряли в качестве обоев для своих смартфонов.

Свободна ли птичка?

После нескольких месяцев с момента объявления о своих намерениях Илон Маск наконец приобрел Twitter. Изначально он готов был заплатить 54,2 доллара за каждую акцию Twitter, оценив всю компанию в 44 млрд. долларов. «The bird is freed» («Птица освобождена»)! Именно это сообщение появилось в профиле Илона Маска в Twitter утром 27 октября. «Я инвестировал в Twitter, так как верю, что социальная сеть имеет потенциал стать платформой для распространения свободы слова во всем мире, которая, как я считаю, является основой для демократии. Однако после того как я сделал инвестиции, я понял, что в нынешнем виде она не будет служить этому и процветать», — сказал Маск и начал масштабные реформы, от которых Twitter лихорадит по сей день. Сейчас мы практически смотрим сериал, в котором есть сюжеты про массовые увольнения, про разрывы контрактов с основными рекламодателями, попытки вернуть бывших изгоев… Присоединяйтесь к просмотру, так как этот сериал только стартовал.

Приобретения года

Американская компания по разработке полупроводниковой продукции Broadcom объявила о поглощении разработчика программного обеспечения для виртуализации VMware. Сделка обеспечена денежными средствами и ценными бумагами на общую сумму 61 млрд. долларов. Кроме того, Broadcom взяла на себя долговые обязательства VMware в размере 8 млрд. долларов. Сделка стала последней в серии крупных изменений для VMware.

Но это, отнюдь, не самое крупное по сумме приобретение в этом году. Первое место сохранила за собой покупка игрового гиганта Activision Blizzard корпорацией Microsoft за 68,7 млрд. долларов. Эта сделка будет закрыта в 2023 финансовом году, и после ее закрытия Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony. Напомним, что Activision Blizzard — это крупнейший издатель игрового и интерактивного развлекательного контента. В число игр компании входят всемирно известные Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, Diablo, Overwatch и Hearthstone. Причиной продажи Activision Blizzard стали многочисленные скандалы с дискриминацией и сексуальными домогательствами. Правда, сделка все еще не закрыта.

Практически в 20 раз меньшую сумму потратила Sony при покупке студии Bungie. За разработчика Halo и Destiny заплатили всего за 3,6 млрд. долларов. Отметим, что Bungie с 2000 по 2007 год входила в состав Microsoft и создала для компании серию шутеров Halo — одну из флагманских франшиз консолей Xbox. Права на Halo остались у Microsoft, а Bungie в 2010 году заключила 10-летнее соглашение с Activision Blizzard и начала развивать новую серию игр Destiny. Однако студия расторгла контракт с издательством в январе 2019 года и оставалась независимой до присоединения к Sony.

Частные инвестиционные компании Vista Equity Partners и Evergreen Coast Capital приобрели разработчика средств виртуализации и облачных инструментов Citrix. Сумма сделки оценивается в 16,5 млрд. долларов. У Citrix также, как и у VMware, тоже были долги, которые покупатели вынуждены были закрыть, но их сумма не разглашалась. Vista и Evergreen планируют объединить Citrix с одной из портфельных компаний Tibco Software, что позволит превратить Citrix в частную компанию и создать одного из крупнейших в мире поставщиков программного обеспечения в сфере управления корпоративными данными.

А вот сделка NVIDIA по приобретению разработчика мобильных процессоров Arm была отменена. NVIDIA сообщила, что приняла решение отказаться от попыток преодолеть сопротивление регулирующих органов США, Великобритании и ЕС, которые считают, что покупка Arm нанесет непоправимый ущерб развитию полупроводниковой промышленности. При этом SoftBank, владеющий контрольным пакетом акций Arm, получит комиссию в размере до 1,25 млрд. долларов за срыв сделки.

Масштабные сокращения…

Осенью компания Meta объявила, что увольняет 11000 сотрудников Facebook, Instagram и WhatsApp. Кроме того, Meta не только сократит свой штат на 13%, но и введет мораторий на прием на работу новых сотрудников до I квартала 2023 года. Это одно из самых массовых увольнений года не только в технологическом секторе, но и в американских компаниях в целом. Также это первое массовое увольнение сотрудников в 18-летней истории компании Марка Цукерберга. Причиной многие аналитики называют слабый рынок рекламы при растущей стоимости проекта компании по созданию собственной метавселенной, реальных плодов от инвестиций в которую, по словам Цукерберга, следует ожидать не ранее, чем через 10 лет.

Компания Amazon также начала массовые сокращения персонала. Гигант электронной коммерции планирует уволить около 10000 сотрудников. Сокращение главным образом коснется подразделения по разработке устройств Amazon, розничной сети и службы управления персоналом. И это также будет самым крупным сокращением штата в истории компании, число сотрудников которой на 31 декабря 2021 года составляло 1,6 млн. человек. То, что Amazon планирует начать увольнения во время сезона праздничных покупок, говорит о том, насколько сильно ухудшающаяся мировая экономика влияет на положение дел в компании.

Пересмотреть свою кадровую политику решили и другие технологические компании США. В мае Snap и Lyft заявили, что также замедлят набор новых сотрудников. Tesla объявила о сокращении на 10% штата наемных работников. Microsoft намерена сократить небольшое число рабочих мест, а Google планирует снизить темпы найма сотрудников в связи с возможным экономическим спадом. Генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи в электронном письме сотрудникам заявил, что компания сосредоточится на заполнении инженерных, технических и других важных должностей в 2022 и 2023 годах.

…и масштабные утечки

В конце ноября около 487 млн. пользовательских номеров WhatsApp утекли в Сеть. На сайте известной хакерской группировки появилось объявление о продаже базы данных, актуальных на 2022 год. В базе данных, по утверждению авторов объявления, номера пользователей из 84 стран. Самая большая утечка коснулась пользователей из Египта — 45 млн. Как хакеры получили доступ к базе данных, неизвестно. Автор объявления предоставил тестовую выборку более почти двух тысяч номеров пользователей из Великобритании и США, чтобы подтвердить, что они все действительно зарегистрированы в WhatsApp.

В это же время на хакерском форуме Breached обнаружилась и крупная база данных от 2021 года, в которой, помимо общедоступных данных, содержались номера телефонов и адреса электронной почты пользователей Twitter. Информация касалась 5,4 млн. разных людей и организаций, в том числе крупных компаний и знаменитостей. Интересно, что эту базу можно было приобрести еще в августе за 30000 долларов, а в ноябре она оказалась в открытом доступе. Злоумышленник также сообщил о наличии в его распоряжении базы с данным 1,4 млн. пользователей Twitter, аккаунты которых он временно заблокировал. Конечно, это не данные банковских карт, но номера телефонов и адреса электронной почты могут использоваться для фишинга и других мошеннических схем.

Роботы

На мероприятии Tesla 2022 AI Day глава компании Tesla Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus. Устройство использует некоторые датчики и технологии, которые задействованы в автопилоте Tesla. После самостоятельного выхода на сцену робот, который не имеет внешней обшивки, помахал публике и даже станцевал. Движения были крайне неуклюжи и неестественны. Tesla также показала видео, на котором робот выполняет простые задачи, такие как полив растений, переноска ящиков и подъем металлической арматуры на производственной станции в Калифорнии. Маск заявил, что компания сможет производить миллионы таких роботов по цене менее 20000 долларов. Отметим, что на рынке в настоящее время стоимость человекоподобных роботов превышает 100 тысяч долларов. Был показан еще один очень близкий к серийному прототип, который пока не способен передвигаться, поэтому робота продемонстрировали на подставке.

ЕС голосует против Lightning

Все продаваемые в Евросоюзе электронные мобильные устройства должны будут в обязательном порядке оснащаться зарядным портом USB Type-C. Закон касается всех производителей телефонов, планшетов и других устройств с осени 2024 года и ноутбуков с весны 2026 года. Новый закон является частью более широких усилий ЕС по сокращению электронных отходов и предоставлению потребителям возможности делать более рациональный выбор, говорится в заявлении Европарламента. Все поддерживающие быструю зарядку гаджеты также подлежат стандартизации, чтобы зарядные устройства были полностью совместимыми. Ожидается, что новый закон поможет потребителям экономить до 250 млн. долларов в год на покупке ненужных зарядных устройств.

В этом году нас покинули

2 марта в возрасте 71 года ушел из жизни инженер Дэвид Боггс (David Boggs), — один из создателей технологии Ethernet. Его детище, созданное им в 25-летнем возрасте, до сих пор используется для создания локальных сетей по всему миру и подключения умных устройств к интернету. Дэвид Боггс на протяжении своей карьеры трудился над различными интернет-протоколами. Также он участвовал в разработке сетевых устройств, позволявших объединять между собой компьютеры и устройства на больших малых расстояниях.

14 марта от коронавируса на 75-м году жизни скончался создатель GIF-формата изображений Стивен Уилхайт (Steve Wilhite). Формат GIF (Graphics Interchange Format), созданный Уилхайтом, — это растровый формат графических изображений с зацикленной анимацией, который появился в конце 80-х годов прошлого века. Он стремился придумать формат для сжатия изображений, чтобы их было комфортно передавать даже при низкой скорости подключения. Интересно, что при жизни Уилхайт уточнял, что GIF произносится с мягкой «G», подобно тому, как чтение этой буквы звучит в названии бренда арахисового масла Jif.

8 августа в возрасте 86 лет скончался кандидат физико-математических наук, доцент Бакинского Государственного Университета Рамин Али Назим оглу Махмудзаде. В его лице азербайджанская общественность понесла невосполнимую утрату. Всю свою жизнь он вел большую педагогическую и общественную работу. В начале 1970 годов он впервые организовал в Азербайджане в средней школе класс программистов, с 1989 года был руководителем команд на Всесоюзных Олимпиадах по программированию, а с 1994 года — Международных Олимпиад по Информатике. С 2000 года он являлся Председателем Научно-Методического Совета по IТ при Министерстве Образования Азербайджанской Республики. Рамином Махмудзаде было опубликовано более 80 научных работ и около 50 книг по информатике и программированию.

Окончательный запрет на ввоз в США оборудования Huawei и ZTE

Федеральная комиссия по связи США окончательно запретила импорт, продажу и использование оборудования связи и средств видеонаблюдения производства китайских компаний Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua и Hytera. Запрет распространяется на продукцию всех дочерних и аффилированных структур китайских компаний. Свои действия комиссия называет важной частью мероприятий по защите американского народа от угроз национальной безопасности, включая сферу телекоммуникаций. На этом фоне, чтобы сдержать технологически развивающийся Китай, США попытались запретить и поставку в Китай технологий для производства самых передовых чипов. Но и это «экспортное эмбарго» постоянно упирается в проблемы, связанные с тем, что многие поставщики стараются обходить указания США.

«Цифровой суверенитет» России

О достижении «цифрового суверенитета» сделал вывод глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев после того, как стало известно, что с российского рынка ушли практически все иностранные IT-компании. Отток вендоров продолжается с момента начала конфликта между Россией и Украиной. Свернули или приостановили свой бизнес в России компании IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, Adobe, Nokia, NVIDIA, Acronis, Autodesk, AWS, Coursera, Citrix, ESET, Google Cloud, Juniper, Intel, Red Hat, SUSE, TeamViewer, Udemy, VMWare и многие другие. На волне мобилизационной кампании Россию также покинули более 100 тысяч IT-специалистов, востребованных на международном рынке. Большинство из них рассредоточилось в странах СНГ и Балтии, в Турции и ОАЭ. Правда, Максут Шадаев считает, что масштаб отъезда IT-специалистов из Российской Федерации не носит глобальный характер и не несет серьезного ущерба отрасли.