HBO опубликовал новый трейлер сериала по мотивам The Last of Us

Стриминговая платформа HBO Max выпустила полноценный трейлер долгожданного сериала «Одни из нас» (The Last of Us), созданного по легендарной игре The Last of Us, впервые представленной в 2013 году как эксклюзив для консоли PlayStation 3.



Судя по отзывам, трейлер не разочаровал пользователей. Кто-то пишет, что видео выглядит потрясающе, другие уже прочат сериалу звание одной из лучших адаптаций видеоигр всех времен.

Релиз намечен на 15 января 2023 года, это самый дорогой сериал в истории HBO Max. Главные роли в проекте исполняют Педро Паскаль («Игра престолов», «Мандалорец») и Белла Рамзи («Игра престолов»). За производство отвечают Крэйг Мэйзин («Чернобыль», «Очень страшное кино 3») и Нил Дракманн, работавший над созданием игры.

