Компании Bestcomp Group и Intel провели конференцию «Intel Shapes the Future of Technology»

1 декабря 2022 года в ресторане Jakonda прошла конференция на тему «Intel Shapes the Future of Technology», организаторами которой выступили корпорация Intel и ее единственный партнер в Азербайджане со статусом Gold — компания Bestcomp Group. Мероприятие было посвящено вопросам удовлетворения потребностей IТ-подразделений и конечных пользователей, которым корпорация уделяет первостепенное значение.

С приветственным словом к гостям, в числе которых были IT-специалисты, инженеры и системные администраторы азербайджанских компаний, обратилась Иоланта Василевска, менеджер по развитию партнерской сети Intel в регионе EMEA CIS, которая отметила перспективы развития отношений Intel с Азербайджаном. «Наше партнерство с Bestcomp Group и столь высокий статус, которым была отмечена эта компания, позволяет Intel уверенно чувствовать себя в стране. Мы полны стремления восстановить свое технологическое преимущество на рынке», — отметила Иоланта.

Далее слово перешло к специалисту по отраслевым технологиям Intel Александру Мельникову, первая часть доклада которого была посвящена текущей линейке серверных процессоров Intel, а также перспективам развития этого направления. Александр отметил, что с 2024 года планируется переход серверных процессоров на две продуктовые линейки с оптимизацией для производительности или эффективности: P (Performance) и E (Efficient). Также официально подтвержден выпуск двух новых семейств Granite Rapids и Sierra Forest в 2024 году по новейшему техпроцессу Intel 3. А совершенно новая серия CPU Sierra Forest, включающая только энергоэффективные ядра E будет напрямую конкурировать с ARM. «Сегодня Intel надежно контролирует серверный рынок. Скоро мы станем свидетелями запуска четвертого поколения Xeon Scalable под названием Sapphire Rapids. Это будет серьезный апгрейд с площадью более 1600 мм² в топовых моделях с максимальным количеством ядер. К тому же, в эти процессоры добавятся восемь 64-битных каналов DDR5, поддержка PCIe 5.0 и CXL 1.1» — сказал Александр.

Представитель компании Intel также упомянул программу Intel On Demand, которая позволит разблокировать дополнительные функции Xeon Sapphire Rapids. Планируется, что так производитель сможет сократить число товарных позиций, а покупатели будут платить только за необходимые им функции. Новая программа предназначается для центров обработки данных. Среди функций, которые станут частью Intel On Demand, компания перечисляет расширения Software Guard, Dynamic Load Balancer (DLB), Intel Data Streaming Accelerator (DSA), Intel In-Memory Analytics Accelerator (IAA), Intel In-Memory Analytics Accelerator и технологию Intel QuickAssist (QAT) для ускорения определенных рабочих нагрузок.

Следующая презентация Александра Мельникова была посвящена платформе Intel vPro. Александр отметил, что благодаря исключительному комплексу интегрированных решений и технологий IТ-команды предприятий получают инструменты для защиты устройств и данных, а также управления компьютерным парком и обеспечения продуктивной работы сотрудников из любой точки мира. Платформа Intel vPro также отличается гибкостью и масштабируемостью и позволяет персонализировать устройства для соответствия особым требованиям конечных пользователей в различных отраслях. В основе платформы лежат процессоры Intel Core vPro и процессоры Intel Xeon для рабочих станций, обеспечивающие производительность бизнес-класса, комплексную аппаратную безопасность и высокое удобство работы для пользователей. Важным элементом платформы является технология Intel Hardware Shield. Данная технология представляет собой комплексные аппаратные функции безопасности, которые обеспечивают улучшенное обнаружение угроз, защиту приложений и данных, безопасность ниже уровня операционной системы. В составе Intel Hardware Shield присутствует технология Intel Threat Detection — одно из первых решений в отрасли по обнаружению угроз с аппаратной поддержкой искусственного интеллекта. Эта уникальная функция безопасности Intel в полной мере использует возможности телеметрии в Intel Hardware Shield, дополняя программные решения для борьбы с программами-вымогателями и криптомайнингом.

«Отдельно стоит упомянуть технологии Intel Active Management (Intel AMT) и Intel Endpoint Management Assistant (Intel EMA), которые предоставляют IТ-специалистам инструмент для безопасного удаленного доступа с целью обслуживания и восстановления компьютеров, где бы ни работали ваши сотрудники», — сказал в заключение Александр, продемонстрировав возможности технологии, удаленно подключившись к персональному компьютеру у себя дома.

После официальной части мероприятия участники конференции продолжили общение в неформальной обстановке.