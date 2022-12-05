Представлен тонкий и легкий бизнес-ноутбук Asus Dawn Air 2022

Компания Asus представила тонкий и легкий 14-дюймовый бизнес-ноутбук Dawn Air 2022. Корпус новинки выполнен из магний-алюминиевого сплава. Толщина — 14,9 мм, вес – 1005 гр.

Устройство получило IPS-дисплей разрешением Full HD. За счет тонких рамок экран занимает 94% площади крышки. В основе аппаратной платформы лежит процессор Intel Core i7-1255U, объем оперативной памяти составляет 16 Gb, SSD – 1 Tb. Есть два слота M.2 для установки SSD. Asus утверждает, что включение RAID 1 позволит повысить безопасность данных.

В оснащение ноутбука также входят адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth, два порта USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI, водозащищенная клавиатура с подсветкой, сканер отпечатков пальцев, чип NFC и динамики Karman Kardon с поддержкой Dolby Atmos. Аккумулятор емкостью 66 Втч обеспечивает до 16 часов автономной работы.

Цена ноутбука Asus Dawn Air 2022 пока не сообщается.

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