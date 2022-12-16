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17 декабря, 2022
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Epic Games Store в течении суток бесплатно отдает Horizon Chase Turbo

Epic Games Store

В Epic Games Store в течение суток, до 17 декабря 20:00 по бакинскому времени, можно бесплатно получить игру Horizon Chase Turbo.

Аркадная гонка стала второй из пятнадцати подарочных игр, которые магазин Epic Games Store подготовил в рамках предновогодней акции.

Horizon Chase Turbo – игра напоминает классическую OutRun. Есть совместные заезды на четверых пользователей — в том числе на одном устройстве с разделенным экраном. Игрокам предстоит победить в 12 чемпионатах, которые пройдут в 48 городах на 111 трассах. Для заездов предлагается 33 автомобиля.

Какая игра станет бесплатной завтра в Epic Games Store, не уточняется.

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