Epic Games Store в течении суток бесплатно отдает Horizon Chase Turbo

В Epic Games Store в течение суток, до 17 декабря 20:00 по бакинскому времени, можно бесплатно получить игру Horizon Chase Turbo.

Аркадная гонка стала второй из пятнадцати подарочных игр, которые магазин Epic Games Store подготовил в рамках предновогодней акции.

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Horizon Chase Turbo – игра напоминает классическую OutRun. Есть совместные заезды на четверых пользователей — в том числе на одном устройстве с разделенным экраном. Игрокам предстоит победить в 12 чемпионатах, которые пройдут в 48 городах на 111 трассах. Для заездов предлагается 33 автомобиля.

Какая игра станет бесплатной завтра в Epic Games Store, не уточняется.

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