spot_img
16 декабря, 2022
spot_img
ДомойSoftwareМобильные приложенияЦифровая подпись SİMA теперь в ABB mobile!

Цифровая подпись SİMA теперь в ABB mobile!

В целях облегчения работы клиентов и усиления мер безопасности, банк АВВ продолжает процессы интеграции с партнерами. Цифровая облачная подпись нового поколения SİMA, созданная ООО «AzInTelecom», действующим при Министерстве цифрового развития и транспорта, теперь также доступна в приложении ABB mobile. SİMA работает по технологии распознавания лиц. Благодаря ей пользователи ABB mobile могут мгновенно вносить изменения в свою личную информацию. До этого обработка изменений данных занимала до 3 дней.

SİMA дает возможность пользоваться не только банковским сервисом, но и электронными услугами в других сферах. К ним относятся все цифровые сервисы, требующие авторизации в виде подписи гражданина. Для получения подписи достаточно скачать приложение SİMA на мобильное устройство и пройти регистрацию. Цифровая подпись нового поколения имеет преимущества как для граждан, так и для лиц, предоставляющих услуги. Ряд преимуществ включает в себя сокращение финансовых затрат и экономию времени.

Предыдущая статья
OneXPlayer 2: портативная консоль с AMD Ryzen 7 6800U и съемными контроллерами
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,158ФанатыМне нравится
1,000ЧитателиЧитать
3,127ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»