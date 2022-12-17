Zynga запустила виртуальную образовательную студию Access All Area

Компания Zynga, известная по мобильной серии FarmVille и CityVille, объявила об открытии виртуальной платформы Access All Area. Она предназначена для пользователей, которые хотят начать карьеру в игровой индустрии, в том числе детей и их родителей.

Платформа предлагает виртуальные туры, в ходе которых пользователи смогут узнать о создании игр от стадии препроизводства до их релиза. Помимо этого, специалисты, в том числе начинающие, смогут познакомиться с различными открытыми вакансиями в игровой индустрии.

Пока что платформа охватывает только студии Великобритании.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az