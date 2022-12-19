Эдвард Сноуден предложил свою кандидатуру на пост нового главы Twitter

Сегодня Илон Маск запустил опрос на тему возможности своего ухода с поста главы Twitter. В нем участвовали 17,5 млн. пользователей. Из них 57,5% проголосовали за отставку Маска. Он пообещал следовать результатам опроса.
Частный инвестор под ником iamraisini заявил, что Маск пытается легитимизировать свою отставку с помощью опроса.
Just overheard Elon Musk discussing investment opportunities from the Amir of Qatar @TamimBinHamad & other Saudi Royals for his businesses, specifically Twitter,but from their body language & diplomatic response, it didn’t seem very positive. They asked him to find a suitable CEO
— RΛISINI ライシニ (@iamraisini) December 18, 2022
По данным газеты The Washington Post, инвесторы призывают его отказаться от одного из руководящих постов, чтобы не разрываться на несколько компаний.
Бывший сотрудник АНБ и ЦРУ США Эдвард Сноуден уже предложил свою кандидатуру на должность нового главы компании, в ответ на публикацию Маска о «поиске CEO, который сможет сохранить жизнь Twitter».
I take payment in Bitcoin. https://t.co/wW0Qa9NxWi
— Edward Snowden (@Snowden) December 19, 2022
«Я принимаю оплату в биткоине», — написал Сноуден.
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