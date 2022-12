Эдвард Сноуден предложил свою кандидатуру на пост нового главы Twitter

Сегодня Илон Маск запустил опрос на тему возможности своего ухода с поста главы Twitter. В нем участвовали 17,5 млн. пользователей. Из них 57,5% проголосовали за отставку Маска. Он пообещал следовать результатам опроса.

Частный инвестор под ником iamraisini заявил, что Маск пытается легитимизировать свою отставку с помощью опроса.

Just overheard Elon Musk discussing investment opportunities from the Amir of Qatar @TamimBinHamad & other Saudi Royals for his businesses, specifically Twitter,but from their body language & diplomatic response, it didn’t seem very positive. They asked him to find a suitable CEO

