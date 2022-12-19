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20 декабря, 2022
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Эдвард Сноуден предложил свою кандидатуру на пост нового главы Twitter

Twitter

Сегодня Илон Маск запустил опрос на тему возможности своего ухода с поста главы Twitter. В нем участвовали 17,5 млн. пользователей. Из них 57,5% проголосовали за отставку Маска. Он пообещал следовать результатам опроса.

Частный инвестор под ником iamraisini заявил, что Маск пытается легитимизировать свою отставку с помощью опроса.

По данным газеты The Washington Post, инвесторы призывают его отказаться от одного из руководящих постов, чтобы не разрываться на несколько компаний.

Бывший сотрудник АНБ и ЦРУ США Эдвард Сноуден уже предложил свою кандидатуру на должность нового главы компании, в ответ на публикацию Маска о «поиске CEO, который сможет сохранить жизнь Twitter».

«Я принимаю оплату в биткоине», — написал Сноуден.

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