Илон Маск запустил в сети опрос, следует ли ему уйти с поста главы Twitter

Владелец Twitter Илон Маск опубликовал в соцсети опрос, в котором спрашивает, должен ли он уйти в отставку с поста генерального директора Twitter.

«Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я буду придерживаться результатов этого опроса».

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

На момент написания заметки в голосовании приняли участие более 15 млн. человек, при этом 57,4% проголосовали «За». Спустя некоторое время предприниматель написал: «Как говорится, бойтесь своих желаний, они могут сбыться».

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