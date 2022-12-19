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20 декабря, 2022
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Илон Маск запустил в сети опрос, следует ли ему уйти с поста главы Twitter

Twitter

Владелец Twitter Илон Маск опубликовал в соцсети опрос, в котором спрашивает, должен ли он уйти в отставку с поста генерального директора Twitter.

«Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я буду придерживаться результатов этого опроса».

На момент написания заметки в голосовании приняли участие более 15 млн. человек, при этом 57,4% проголосовали «За». Спустя некоторое время предприниматель написал: «Как говорится, бойтесь своих желаний, они могут сбыться».

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