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20 декабря, 2022
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Samsung Dragon Knight G7: 32-дюймовый игровой 4K-монитор с частотой 144 Hz

Samsung Dragon Knight G7

Компания Samsung представила в Китае новый игровой монитор под названием Dragon Knight G7. Устройство оснащено 32-дюймовым 4K-дисплеем, выполненным по технологии IPS. Частота обновления составляет 144 Hz, время отклика — 1 мс. Заявлены 95% охвата цветового пространства DCI-P3 и сертификация по стандарту VESA DisplayHDR 400. Есть поддержка технологий FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync. Для того чтобы полностью раскрыть потенциал устройства, геймерам понадобится производительная видеокарта.

Samsung Dragon Knight G7

Samsung Dragon Knight G7 относится к классу smart-мониторов и работает под управлением операционной системы Tizen. Это позволяет использовать его без подключения к ПК. Также монитор поддерживает функцию DLNA, благодаря чему можно подключать к нему разные гаджеты через домашнюю сеть Wi-Fi. Есть разъемы HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Подставка позволяет регулировать высоту расположения панели и разворачивать ее в портретный режим.

Игровой монитор уже поступил в продажу в Китае по цене $717.

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