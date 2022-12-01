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1 декабря, 2022
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Дуров анонсировал появление в Telegram инструментов для торговли криптовалютами

Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал создание собственной криптобиржи и криптовалютных кошельков. Последние не будут связаны с хранением пользовательских токенов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Основной целью новых проектов станет децентрализация индустрии блокчейна.

«Блокчейн-индустрия была построена на обещании децентрализации, но в итоге оказалась в руках немногих, которые начали злоупотреблять своей властью. В результате многие люди потеряли свои деньги, когда FTX, одна из крупнейших бирж, обанкротилась», — написал Дуров.

Решение очевидно: проекты, основанные на блокчейне, должны вернуться к своим корням – децентрализации. Владельцы криптовалюты должны переключиться на транзакции и кошельки, которые не полагаются на какую-либо третью сторону, — отметил основатель сервиса.

Вполне возможно, что новые системы будут основаны на базе блокчейна The Open Network (TON), который изначально разрабатывался командой Telegram и на базе которого был создал аукцион Fragment. Ранее компания запустила на нем продажу никнеймов в Telegram.

Напомним, что 11 ноября одна из крупнейших в мире криптобирж FTX объявила о банкротстве. Выяснилось, что компания недобросовестно вела свою деятельность: средства клиентов использовались в сомнительных сделках, а сотрудники не вели бухгалтерский учет должным образом. Общий объем ущерба пользователям пока неизвестен.

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