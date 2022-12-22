Анонсирован дисплей Rælclear, отображающий информацию с двух сторон

Компания Japan Display (JDI), совместно с Hitachi, Toshiba и Sony, анонсировали 20,8-дюймовый прозрачный ЖК-дисплей Rælclear. Новинка имеет разрешение 1280 x 720 пикселей, поддерживает 4096 цветов, частоту обновления до 120 Hz, светопропускание 84% и максимальную яркость 300 кд/м2.

Rælclear будет показан на выставке CES 2023, которая откроется в Лас-Вегасе (США), 5 января 2023 года. JDI использовала запатентованную технологию для создания прозрачного дисплея с самым высоким в мире коэффициентом пропускания света. Конструкция экрана без подсветки обеспечивает «уникальную двустороннюю связь».

Представители JDI заявили, что на выставке посетители смогут испытать интерактивную коммуникацию будущего, в которой искусственный интеллект сможет предоставлять услуги людям по обе стороны экрана одновременно.

Ранее JDI уже выпустила 12,3-дюймовую версию экрана, а 20,8-дюймовый вариант не только больше по размеру, но и имеет оригинальную технологию, которая удваивает частоту обновления и уменьшает мерцание. Кроме того, за счет использования новых светодиодов яркость, по сравнению с 12,3-дюймовой версией, увеличилась вдвое.

Массовое производство 20,8-дюймового дисплея Rælclear запланировано на осень 2023 года.

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