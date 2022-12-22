iPhone 14 Pro Max – лучший смартфон для селфи по версии DxOMark

Специалисты фотолаборатории DxOMark обновили рейтинг лучших смартфонов для съемки селфи. Лидером рейтинга стал iPhone 14 Pro Max. По итогам тестирования специалисты рассказали, что позволило смартфону обойти конкурентов и занять первое место.

iPhone 14 Pro Max оснащен фронтальной камерой разрешением 12 Мп, апертурой f/1.9 и автофокусом. Камера способна записывать 4K-видео на скорости от 24 до 60 кадров в секунду. Для экспертной оценки ролики создавались в формате 2160p @ 30 fps.

В ходе тестирования были сделаны снимки в лабораторных, уличных и домашних условиях, в движении, со штатива или с рук, а также при различных видах освещения. В фоторежиме смартфон стал лучшим по подбору экспозиции и при съемке с размытием фона. При записи видео iPhone 14 Pro Max набрал максимальное число баллов по качеству подбора экспозиции, цветопередаче и стабилизации. Отмечается высокая точность автофокусировки, широкий диапазон глубины резкости и отличная детализация снимков. Специалисты позитивно оценили баланс белого, качество эффекта боке и естественный подбор оттенков кожи при ярком и умеренном освещении.

Не обошлось и без минусов. Основной недостаток фронтальной камеры 14 Pro Max — чрезмерное количество шумов в некоторых сценариях. Также эксперты отметили «плавающую» резкость объектов при записи видео и ошибки распознавания оттенка кожи при контровом свете или в условиях недостаточной освещенности.

На втором месте рейтинга расположился iPhone 14 Pro, на третьем — предыдущий лидер рейтинга Huawei Mate 50 Pro.

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