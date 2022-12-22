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22 декабря, 2022
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Ricoh планирует возродить производство пленочных фотоаппаратов Pentax

Ricoh Pentax

Японская компания Ricoh анонсировала новую разработку пленочных камер марки Pentax. Президент и главный исполнительный директор Ricoh Нобору Акахане (Noboru Akabane) отметил, что речи о быстром запуске массового производства камер пока не идет. Будут проведены исследования, включающие изучение спроса на продукцию, прогнозировании конкуренции и оценке возможностей по предоставлению сервисных услуг.

«Мы знаем, насколько сложно будет возобновить производство пленочных фотоаппаратов спустя долгое время после того, как оно было прекращено. На самом деле, сейчас мы только на старте», — отметил Акахане.

Планируется продавать не одну, а целую серию пленочных камер. Сначала компактный фотоаппарат, затем аналогичная модель, но более высокого класса. После в продажу поступит SLR-камера и полностью механический зеркальный фотоаппарат.

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