Zoom запустил почтовый сервис и календарь

Сервис видеоконференций Zoom объявил о запуске собственной почтовой службы и календаря. Новые продукты ориентированы на малый и средний бизнес.

Бета-версии приложений «Почта» и «Календарь» интегрированы в новый интерфейс Zoom One вместе с другими инструментами, такими как Team Chat и Whiteboard. Решение «все в одном» позволит пользователям не переключаться между приложениями, проводя видеовстречи, обмениваясь сообщениями в чате и отвечая на электронное письмо клиента.

Руководитель отдела продуктов Zoom Джозеф Чонг отметил, что почтовый сервис Zoom будет использовать end-to-end шифрование.

Почтовый сервис и календарь Zoom вместе с остальными функциями платформы могут рассматриваться клиентами как альтернатива аналогичным предложениям конкурентов, в том числе Microsoft 365 и Google Workspace.

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