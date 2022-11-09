Intel NUC 13 Extreme Kit: мини-ПК c Intel Core 13-го поколения и трехслотовой видеокартой

Компания Intel выпустила новый мощный мини-ПК NUC 13 Extreme Kit (под кодовым названием Raptor Canyon).

NUC 13 Extreme оснащен процессорами Intel Core 13-го поколения для настольных ПК и поддерживает современные трехслотовые видеокарты. В топовой конфигурации используется 24-ядерный процессор Intel Core i9-13900K с максимальной тактовой частотой 5,8 GHz. Используется обновленная система охлаждения, по заявлению производителя, был улучшен воздушный поток и снижен уровень шума.

Специально для геймеров предусмотрена возможность использования 12-дюймовых трехслотовых видеокарт PCIe Gen5 x16 с энергопотреблением до 450 Вт и до 64 Gb оперативной памяти DDR5-4800. Есть поддержка до трех твердотельных накопителей PCIe Gen 4 NVMe (M.2 2280). А также поддержка модуля беспроводной связи Intel Killer Wi-Fi 6E, HDMI 2.1, два порта Thunderbolt 4 и шесть портов USB 3.2 Gen2. Мощность модульного блока питания составляет 750 Вт.

Цена на Intel NUC 13 Extreme будет начинаться с отметки 1179 долларов. Мини-ПК сначала будет доступен в Китае, в других регионах — позднее.

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