Продолжается прием заявок на конкурс NETTY 2022

В Азербайджане продолжается продолжается прием заявок на участие в Национальной Интернет-Премии NETTY2022, уже подано более 100 заявок. В 2022 году в рамках NETTY будут оцениваться ресурсы среди сайтов, приложений и социальных страниц по следующим основным номинациям:

Государство и Общество Экономика и Бизнес Финансы и Банки Наука, Образование и Инновации Здоровье, Спорт и Туризм Информация и Новости Культура, Искусство и Творчество

Прием заявок участников конкурса, набор виртуального жюри и формирование экспертного совета продолжится на сайте www.netty.az до 30 ноября 2022 года.

Регистрация заявок платная. Только одобренные со стороны оргкомитета заявки получат ссылку на оплату и продолжат участие

С 1 по 7 декабря будет проходить голосование Экспертного совета и Виртуального жюри, формирующее список номинантов. 8 декабря для определения победителей из числа номинантов начнет свое голосование Академия NETTY.

Оценка участников осуществляется по следующим 3 критериям: идея, содержание, исполнение.

Победители NETTY2022 официально объявляются на торжественной церемонии награждения. На мероприятие приглашаются все номинанты конкурса.

В ее ходе номинанты и победители конкурса получают дипломы и официальную награду NETTY, а также подарки от партнеров конкурса. Обеспечивается внимание СМИ и интернет-аудитории.

До начала голосования есть несколько вариантов стать частью конкурса — стать участником, членом виртуального жюри, экспертом конкурса.

«Участники» — пользователи зарегистрировавшие на сайте премии свои проекты, решения, веб-ресурсы, страницы в социальных сетях, приложения.

«Виртуальное жюри» формируется из интернет-пользователей. Стать членом жюри и участвовать в отборе номинантов конкурса могут пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте премии с помощью социальных сетей. Жюри выбирает трех номинантов из общего числа участников конкурса в номинации «Выбор виртуального жюри».

«Экспертный совет» формируется по персональному приглашению организационного комитета конкурса и состоит из специалистов в области дизайна, программирования, маркетинга, журналистики и т.п. Экспертный совет выбирает по три номинанта в каждой из номинаций, по каждому из направлений.

«Академия NETTY» представлена авторитетными личностями, занятыми в общественных, государственных и бизнес-структурах Азербайджана. Академия определяет единственного победителя премии в каждой из существующих номинаций по каждому из направлений.

Узнать больше о конкурсе, а также подать заявку на участие можно по адресу netty.az.

Премию в текущем году поддерживают:

Генеральный партнер – NAR.

Официальными партнерами премии выступают: компания DELL, компания Gulfstream Distribution LLC, компания SmartHost, Rasul Hasan Studio, Savalan Aspi Winery, компания Renley.

Платежная система – Epoint.

Информационные партнеры проекта: Oxu.az, Media.az, газета «Каспий», журнал Infocity.

По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected].