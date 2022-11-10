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10 ноября, 2022
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Жителям столицы были вручены флаги по случаю Дня Победы и Дня Флага

Nar и Союз волонтёрских организаций Азербайджана, придающие особое значение славным дням нашей истории, поздравили азербайджанский народ с Днем Победы. По случаю «Дня Победы» 8 ноября и «Дня флага» 9 ноября, гражданам были вручены азербайджанские флаги. Инициатива была реализована на центральных улицах города при совместном участии Nar и 200 волонтеров из Союза волонтёрских организаций Азербайджана. Здесь вы можете посмотреть кадры с проекта, который наши горожане встретили с большой гордостью.

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