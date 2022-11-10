«Лаборатория Касперского» за безопасный шопинг! Как не стать жертвой мошенников в период больших скидок?

Ноябрь постепенно становится не менее долгожданным месяцем, чем декабрь. Ведь именно в этот период проходит «черная пятница» — время больших распродаж, которые устраивают популярные бренды, торговые сети и маркетплейсы. И если раньше этот «праздник выгодных покупок» часто проводили в конце месяца, то теперь скидки, бонусы и подарки могут ожидать покупателей уже с начала ноября. Однако период возможностей для выгодного шопинга привлекает внимание не только потребителей, но и мошенников, которые не упускают возможности воспользоваться шопинг-ажиотажем. «Лаборатория Касперского» подготовила памятку, как не стать жертвами онлайн-злоумышленников — ни в «черную пятницу», ни в другие праздники.

Как обманывают в период скидок?

Клиенты любой крупной компании могут получать фишинговые письма, особенно в период акций. Это очень удобно для злоумышленников: поглощенный мыслями о скидке покупатель может не обратить внимание, что ссылка ведет на поддельный фишинговый сайт — ресурс, созданный для кражи денег или данных банковских карт. Чтобы заставить человека перейти по ссылке, злоумышленники могут пообещать дополнительный бонус, увеличение скидки, еще один приз. Фишинговые сообщения также могут приходить якобы от служб доставки, по электронной почте или SMS.

Злоумышленники также могут попытаться украсть персональные данные и платежные реквизиты посетителей торговых площадок в Интернете при помощи банковских троянов. Например, утащить данные из формы на сайте, в которую вы их вводите, подменять содержимое веб-страниц или просто перенаправлять пользователя на целиком поддельные сайты. Заполучив данные человека, злоумышленник сможет вывести средства с его счета или делать покупки от его имени.

«Популярность интернет-магазинов и онлайн-шопинга ведут к усилению активности киберпреступников, целью которых становятся доверчивые покупатели. Чтобы успешно совершать покупки в сети и не стать жертвой интернет-мошенников, необходимо принять некоторые меры предосторожности. Самая главная из них – быть осведомленным о возможных рисках, оставаться бдительным и следовать принципу “лучше перепроверить, чем жалеть потом”», – напоминает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Что делать, чтобы не стать жертвой мошенников?

Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, соблюдайте правила онлайн-безопасности: