Абоненты Nar выбирают онлайн-обслуживание

Мобильный оператор Nar, отличающийся клиентоориентированным подходом, обнародовал показатели удовлетворенности своих пользователей по различным каналам обслуживания. Показатели рассчитывались за период до ноября на основании обращений, поступивших по всем каналам обслуживания.

Сервис онлайн-чата приложения “Nar+”, который еще больше упрощает мобильный опыт пользователей, получил 88 000 запросов. Этот показатель на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на увеличение количества обращений, уровень удовлетворенности абонентов всеми услугами, предоставляемыми в приложении “Nar+”, не снизился, а, наоборот, увеличился и достиг 88%. Стоит отметить, что приложение предоставляет пользователям возможность в короткие сроки выполнять такие важные операции как: активация новых пакетов и получение детальной выписки со счета. Кроме того, личный кабинет на сайте Nar обеспечивают качественное обслуживание абонентов через Facebook, Twitter и другие социальные сети.

Абоненты, выбравшие традиционные каналы обслуживания мобильного оператора, также высоко оценивают предоставляемый сервис. Таким образом, до ноября текущего года уровень удовлетворенности обслуживанием абонентов, звонивших в Телефонный Центр 777, составлял 89%. Уровень удовлетворенности обслуживанием в обновленных сервисных центрах и магазинах Nar вырос и достиг 98%.