Vivo Y02: экран 6.5″ и аккумулятор на 5000 мАч за 95 долларов

Компания Vivo представила смартфон начального уровня с Y02. Аппарат оснащен 6,51-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1600 пикселей) и соотношением сторон 20:9. Частота обновления экрана составляет 60 Hz.

Модель восьмиядерного процессора компания не указала, предположительно речь о MediaTek Helio P22. Объем оперативной памяти составляет 2 или 3 Gb, емкость флэш-памяти — 32 Gb, есть возможность расширения с помощью карты microSD.

На задней панели находится модуль основной камеры с одним датчиком на 8 Мп и LED-вспышкой. Фронтальная камера разрешением 5 Мп. В оснащение также входят аккумуляторная батарея на 5000 мАч с поддержкой блока питания мощностью 10 Вт, поддержка 4G, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 5.0, слот для двух SIM-карт, GPS и 3,5-мм аудиоразъем. В качестве прошивки используется Android 12 (Go Edition) для гаджетов начального уровня. Габариты составляют 163,99 х 75,63 х 8,49 мм, вес – 186 гр.

Vivo Y02 уже поступил в продажу в Китае по цене 95 долларов. Доступные цвета корпуса — серый и фиолетовый.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az