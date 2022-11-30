spot_img
30 ноября, 2022
spot_img
ДомойТехнологииСмартфоныVivo Y02: экран 6.5″ и аккумулятор на 5000 мАч за 95 долларов

Vivo Y02: экран 6.5″ и аккумулятор на 5000 мАч за 95 долларов

Vivo Y02

Компания Vivo представила смартфон начального уровня с Y02. Аппарат оснащен 6,51-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1600 пикселей) и соотношением сторон 20:9. Частота обновления экрана составляет 60 Hz.

Модель восьмиядерного процессора компания не указала, предположительно речь о MediaTek Helio P22. Объем оперативной памяти составляет 2 или 3 Gb, емкость флэш-памяти — 32 Gb, есть возможность расширения с помощью карты microSD.

На задней панели находится модуль основной камеры с одним датчиком на 8 Мп и LED-вспышкой. Фронтальная камера разрешением 5 Мп. В оснащение также входят аккумуляторная батарея на 5000 мАч с поддержкой блока питания мощностью 10 Вт, поддержка 4G, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 5.0, слот для двух SIM-карт, GPS и 3,5-мм аудиоразъем. В качестве прошивки используется Android 12 (Go Edition) для гаджетов начального уровня. Габариты составляют 163,99 х 75,63 х 8,49 мм, вес – 186 гр.

Vivo Y02 уже поступил в продажу в Китае по цене 95 долларов. Доступные цвета корпуса — серый и фиолетовый.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяNar стал основным партнером национальной интернет премии NETTY 2022
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,159ФанатыМне нравится
1,000ЧитателиЧитать
3,127ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»