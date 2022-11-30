spot_img
30 ноября, 2022
spot_img
ДомойТелекомНовости операторовNar стал основным партнером национальной интернет премии NETTY 2022

Nar стал основным партнером национальной интернет премии NETTY 2022

NETTY 2022

С целью вклада в развитие информационных и коммуникационных технологий мобильный оператор Nar и в этом году поддерживает национальную интернет-премию NETTY. Каждый год жюри премии определяет лучшие информационно-технологические проекты, важные веб-ресурсы и профессионалов сферы ИТ Азербайджана и награждает их.

Желающие принять участие в конкурсе могут подать свои заявки по 7 номинациям, каждая из которых состоит из 3 подкатегорий. В этом году определены следующие номинации – «Государство и Общество», «Экономика и Бизнес», «Финансы и Банки», «Наука, Образование и Инновации», «Здоровье, Спорт и Туризм», «Информация и Новости» и «Культура, Искусство и Творчество». Запросы на участие принимаются на сайте netty.az в режиме онлайн. Дедлайн по приему заявок на участие – 30 ноября.

Следует отметить, что конкурс проводится при главном партнерстве Nar. Мобильный оператор поддерживает развитие сектора ИТ в Азербайджане и реализацию различных инновационных проектов в рамках своей многогранной стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО).

Предыдущая статьяOPPO Find X6 Pro korpusu şüşə və dəridən olan versiyalarda təqdim olunacaq
Следующая статьяVivo Y02: экран 6.5″ и аккумулятор на 5000 мАч за 95 долларов
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,159ФанатыМне нравится
1,000ЧитателиЧитать
3,127ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»