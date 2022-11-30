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1 декабря, 2022
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Представлен 14-дюймовый бизнес-ноутбук ASUS ExpertBook B9 нового поколения

ASUS ExpertBook B9

Компания ASUS представила легкий бизнес-ноутбук ExpertBook B9 нового поколения. Экран устройства составляет 14 дюймов разрешением Full HD. Он занимает 94% площади задней поверхности крышки. Вес ноутбука составляет всего 880 гр. ASUS отмечает, что это самый легкий 14-дюймовый бизнес-ноутбук. Добиться такого веса удалось благодаря использованию корпуса из магниевого сплава и небольшой толщины устройства. Габариты составляют 320 х 203 х 14,9 мм.

ASUS ExpertBook B9

В основе ExpertBook B9 лежит процессор Intel Core i7-1255U. Ноутбук предлагает 16 Gb оперативной памяти LPDDR5 и твердотельный накопитель PCIe 4.0 NVMe M.2 емкостью 1 Tb.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 66 Втч, заявлено 16 часов автономной работы. Есть модули Wi-Fi 6E (802.11ax) и Bluetooth 5.2. Набор портов включает USB 3.2 Type-A (Gen 2), два Thunderbolt 4, HDMI, 3.5-мм комбинированный аудиоразъем и micro HDMI-RJ45. Нет слотов для карт памяти. Также имеются камера с ИИ и технология шумоподавления для микрофона. Используется операционная система Windows 11 Pro.

Ноутбук ASUS ExpertBook B9 уже поступил в продажу по цене 1840 долларов.

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