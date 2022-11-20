Visa предлагает инновационные способы оплаты на Чемпионате мира по футболу FIFA 2022 в Катаре

В то время как мир ожидает начала Чемпионат мира по футболу FIFA 2022 в Катаре, Visa, официальный платежный партнер FIFA, подготовила платежную сеть, которая позволит осуществлять бесконтактные покупки на всех официальных площадках, включая восемь стадионов и Фестиваль болельщиков FIFA.

Ожидая, что более миллиона болельщиков посетят Катар во время турнира, Visa установила 5300 бесконтактных платежных терминалов на официальных площадках FIFA. Это сделало нынешний Чемпионат мира самым доступным для платежей турниром FIFA за всю историю.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2022 в Катаре предоставляет Visa глобальную площадку для демонстрации и тестирования новых технологий, повышения качества обслуживания болельщиков и создания незабываемых впечатлений. Компания представит в Катаре ряд цифровых платежных решений, в том числе несколько временных пилотных проектов, чтобы продемонстрировать, как грядущие платежные решения Visa могут воплотиться в жизнь.

Среди них:

Pay with Your Face : технология распознавания лиц, которая впервые будет использоваться для платежей в Катаре, является результатом сотрудничества Национального банка Катара (QNB) и POP ID при поддержке токенизации Visa. Решение позволяет клиентам осуществлять платежи, используя только свое лицо, без физической карты или мобильного телефона после первоначальной регистрации. Данный способ оплаты будет тестироваться в трех филиалах Flat White Specialty Coffee.

: технология распознавания лиц, которая впервые будет использоваться для платежей в Катаре, является результатом сотрудничества Национального банка Катара (QNB) и POP ID при поддержке токенизации Visa. Решение позволяет клиентам осуществлять платежи, используя только свое лицо, без физической карты или мобильного телефона после первоначальной регистрации. Данный способ оплаты будет тестироваться в трех филиалах Flat White Specialty Coffee. Анимированный дизайн карт : пользователи все больше привыкают получать вещи мгновенно, поэтому Visa тестирует решение по мгновенному выпуску цифровых карт для ограниченного числа держателей в Дохе. Чтобы выпустить предоплаченную карту, достаточно отсканировать QR-код, после чего её можно можно добавить в мобильный кошелек. Карта будет украшена анимированным изображением с официальным талисманом La’eeb. Услуга продемонстрирует будущее, в котором потребители смогут привнести большую персонализацию и даже цифровую анимацию в свои карты Visa.

: пользователи все больше привыкают получать вещи мгновенно, поэтому Visa тестирует решение по мгновенному выпуску цифровых карт для ограниченного числа держателей в Дохе. Чтобы выпустить предоплаченную карту, достаточно отсканировать QR-код, после чего её можно можно добавить в мобильный кошелек. Карта будет украшена анимированным изображением с официальным талисманом La’eeb. Услуга продемонстрирует будущее, в котором потребители смогут привнести большую персонализацию и даже цифровую анимацию в свои карты Visa. Простой прием платежей для малого и среднего бизнеса : Visa в партнерстве с тремя катарскими банками предоставляет продавцам возможность воспользоваться решениями на основе Visa Tap to Phone. Эта технология позволяет владельцам бизнеса принимать бесконтактные платежи от клиентов с помощью смарфтона на базе Android c NFC-модулем. Тем самым, загрузив мобильное приложение, продавцы смогут быстрее и проще принимать цифровые платежи в преддверии ожидаемого наплыва туристов.

: Visa в партнерстве с тремя катарскими банками предоставляет продавцам возможность воспользоваться решениями на основе Visa Tap to Phone. Эта технология позволяет владельцам бизнеса принимать бесконтактные платежи от клиентов с помощью смарфтона на базе Android c NFC-модулем. Тем самым, загрузив мобильное приложение, продавцы смогут быстрее и проще принимать цифровые платежи в преддверии ожидаемого наплыва туристов. Поездки по Дохе в одно касание: обеспечение бесперебойного движения транспорта во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре™ стало важнейшей задаче, поэтому Visa в партнерстве с Министерством транспорта Катара обеспечивает прием бесконтактных платежей в такси. Готи и жители Катара могут оплачивать свои поездки картой Visa или смартфоном, что делает оплату поездок в Дохе и ее окрестностях быстрее и удобнее.

Ранее в этом месяце Visa представила Visa Masters of Movement, первый в своем роде гибридный опыт с интерактивным полем на Фестивале болельщиков FIFA™ в Дохе, где фанаты смогут создавать цифровые произведения искусства, вдохновленные их собственными футбольными финтами. Избранные болельщики будут даже смогут перенести своё цифровое произведение искусства в NFT в партнерстве с Crypto.com.

Доктор Саида Джаффар, старший вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Персидского залива, отметила: «Как давний партнер FIFA, Visa хочет предоставить футбольным болельщикам со всего мира лучший способ оплаты в Катаре, используя при этом захватывающие инновации, такие как слияние искусства, футбола и технологий на площадке Visa Masters of Movement. Благодаря тысячам бесконтактных платежных терминалов Чемпионат мира по футболу FIFA 2022 в Катаре™ обещает стать самым доступным для платежей турниром FIFA в истории для более миллиона болельщиков, которые собираются посетить турнир, чтобы насладиться магией футбола».

Visa является официальным платежным партнером FIFA с 2007 года. Как компания поддерживающая и мужской и женский футбол во всем мире, Visa стремится предоставить опыт, приближающий людей к событию, независимо от того, входят ли они в число одного миллиона человек, ожидаемых в Катаре, или пяти миллиардов прогнозируемых телезрителей по всему миру. Помимо предоставления платежных инноваций на официальных площадках FIFA, Visa ищет пути для дальнейшего выполнения своей миссии по улучшению жизни людей с помощью силы спорта, благодаря таким программам, как Financial Football — это видеоигра, сочетающая в себе развлечение и обучение в динамичном виртуальном футбольном турнире.

Для получения дополнительной информации о деятельности Visa во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре посетите веб-сайт Visa.com.