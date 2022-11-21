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21 ноября, 2022
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NETTY и InfoCity объявят «IT-событие года»

NETTY

Начиная с 2009 года проводимая в рамках Национальной Интернет Премии NETTY  номинация «IT-событие года»  награждает ключевые достижения азербайджанского рынка высоких технологий.

Списки потенциальных претендентов отбираются оргкомитетом NETTY и редакцией InfoCity на основе событий, произошедших в ИТ-отрасли в текущем году.

Претендентами на получение премии также могут стать самовыдвигаемые проекты, способствующие развитию национального сегмента информационных технологий.

Заявки на участие в номинации «IT-событие года» могут подаваться по проектам и решениям только в том случае, если их реализация была начата или завершена в 2022 году. Заявки могут быть поданы как со стороны заказчиков проекта или решения, так и со стороны исполнителей при взаимном согласовании или только одной из сторон.

Мы приглашаем всех, чьи проекты соответствуют требованиям конкурса и кто считает, что принимал непосредственное участие в реализации значимого проекта, отправить информацию о своих достижениях (Ф.И.О. и должность соискателя, название компании, электронный адрес, контактный телефон, название и описание проекта, описание поставленной задачи и решения) на электронный адрес [email protected] или [email protected] . Прием заявок на участие в этой номинации продлится до 1 декабря 2022 года.

Прошедшие предварительный отбор проекты будут поставлены на голосование Академии NETTY. Победитель, определенный по итогам голосования Академии, будет назван на финальной церемонии награждения NETTY 2022 (www.netty.az).

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