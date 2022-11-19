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19 ноября, 2022
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Meta уволила более 20 сотрудников за взлом учетных записей пользователей Facebook

Meta

Компания Meta уволила или подвергла дисциплинарным наказаниям более 20 сотрудников, которые самовольно восстанавливали или взламывали учетные записи пользователей Facebook. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники и внутреннюю документацию компании.

Сообщается, что у бывших служащих был доступ к внутреннему механизму Facebook, использующемуся для помощи пользователям, которые забыли пароли и логины или чьи страницы были взломаны хакерами. Кроме того, были случаи, когда бывшие сотрудники Meta получали от хакеров взятки в тысячи долларов за предоставление им доступа к чужим аккаунтам.

«Лица, предоставляющие мошеннические услуги, всегда нацелены на онлайн-платформы, включая нашу, и адаптируют свою тактику, исходя из мер безопасности, которые широко используются в отрасли», — заявил представитель Meta Энди Стоун.

В центре внимания в связи с этим оказался инструмент Online Operations. Он считается в компании последним средством для восстановления аккаунтов и не предназначен для обычных пользователей Facebook и Instagram. Предполагалось, что он будет использоваться исключительно для помощи публичным фигурам, знаменитостям, бизнес-партнерам компании, а также друзьям и родственникам сотрудников. Для подачи заявки сотрудник должен указать электронный адрес, привязанный к восстанавливаемому аккаунту, после ответить на серию вопросов, в частности — кому именно принадлежит профиль: членам команды Цукерберга, знаменитости, члену семьи или партнеру Meta. Затем запрос отправляется в команду поддержки, где рассматривается на индивидуальной основе.

Издание отмечает, что захват чужих аккаунтов с целью перепродажи и поставки инсайдерской информации может стать выгодным бизнесом для хакеров.

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