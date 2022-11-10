Garmin Instinct Crossover: гибридные smart-часы с автономностью до 70 дней

Компания Garmin представила новую линейку гибридных smart-часов Instinct Crossover. Главная особенность новинки — механические стрелки, за которыми находится монохромный трансрефлективный 0,9-дюймовый дисплей с разрешением 176 х 176 пикселей. На главный экран можно вывести виджеты даты, погоды, пульса и сообщений и т.д.

Часы имеют люминесцентную подсветку стрелок и цифр на циферблате, чтобы их было видно даже в полной темноте. Корпус выполнен в соответствии с военным стандартом MIL-STD-810 и имеет защиту от воды (10 ATM).

Garmin Instinct Crossover поддерживают отслеживание маршрутов (GPS/Galileo/ГЛОНАСС), насыщенности крови кислородом (SpO2), уровня стресса, режимов сна, пульса, сгоревших калорий, частоты дыхания, и так далее. Есть поддержка разных спортивных режимов и отслеживание физической активности. Имеется встроенный модуль NFC. Все данные передаются на смартфон в фирменное приложение Garmin Connect. Кроме того, для часов доступен фирменный магазин приложений Connect IQ Store. Заявлена совместимость с Android и iOS. Из дополнительных функций имеется поддержка бесконтактной оплаты покупок с помощью фирменной системы Garmin Pay.

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Автономность часов зависит от сценария их использования: до 28 дней работы в полноценном режиме, 25 часов работы с GPS и 40 дней в экспедиционном режиме. Для версий Solar со встроенной солнечной панелью те же показатели равны 70 дней, 31 час и 327 дней соответственно.

Цена базовой версии Garmin Instinct Crossover составляет 500 долларов, модель Solar – 550 долларов, а модификация Tactical (включающая совместимость с очками ночного видения, стелс-режим, аварийную очистку всей памяти и другие функции) — 600 долларов.

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