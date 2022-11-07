В Telegram появились темы в группах, коллекционные публичные имена, расшифровка видеосообщений и многое другое

Команда разработчиков популярного мессенджера Telegram выпустила очередное обновление. В новой версии появилась возможность разделять обсуждения в больших группах на темы, приобретать коллекционные публичные имена для профилей и каналов, переводить видеосообщения в текст и многое другое.

Темы в группах

Администраторы групп на 200 и более участников теперь могут организовать обсуждения по темам. Новая функция позволяет создавать отдельные чаты внутри основной группы для тех или иных обсуждений. Для каждой темы можно отдельно настроить уведомления о новых сообщениях и быстро просмотреть в разделе «Общие медиа» медиафайлы, которые были опубликованы именно в ней.

Опробовать темы можно в демонстрационной публичной группе.

Коллекционные публичные имена

Теперь к аккаунтам и чатам можно привязать несколько коллекционных публичных имен — в дополнение к одному обычному. Приобрести или выставить на продажу ценную ссылку для аккаунта или чата в Telegram можно на новой платформе Fragment.

Коллекционные публичные имена выглядят и работают точно так же, как и обычные имена пользователей вида @username. Они отображаются в результатах глобального поиска и могут использоваться вне Telegram в формате ссылок username.t.me и t.me/username.

В отличие от стандартных имен пользователей, коллекционные имена могут быть короче 5 символов: аккаунту можно присвоить такое уникальное имя, как @news или @game. Купив коллекционное публичное имя, пользователь может распоряжаться им по своему усмотрению — например, продать или отложить, чтобы использовать позже. Любое из приобретенных публичных имен можно деактивировать: имя нельзя будет увидеть в результатах поиска, но оно по-прежнему останется за владельцем.

Расшифровка видеосообщений

Для пользователей подписки Premium стала доступна функция перевода в текст речи из видео.

Новые наборы эмодзи

Художники Telegram подготовили 12 новых официальных наборов эмодзи.

С подпиской Premium такие эмодзи можно использовать в любых сообщениях и подписях к медиафайлам.

Обновленный ночной режим на iOS

Разработчики обновили дизайн ночных тем в приложении для iOS, подобрав более сбалансированные сочетания оттенков и улучшив эффект размытия в полупрозрачных элементах.

Настройка размера текста на Android

Изменение размера текста в меню «Настройки чатов» теперь применяется ко всем элементам чата, включая предпросмотр ссылок, служебные сообщения и так далее.

Небольшие визуальные улучшения

Движение пальцем влево для ответа на сообщение теперь сопровождается новой анимацией. При нажатии на номер телефона в профиле пользователя открывается новое меню для выбора типа звонка. А когда Telegram не успевает сразу загрузить чат, на месте сообщений появляются очертания текстовых блоков с новой пульсирующей анимацией.

Новые интерактивные эмодзи и реакции

Добавлены четыре новых интерактивных эмодзи, которые сопровождаются полноэкранной анимацией в личных чатах и могут использоваться в качестве реакций на сообщения.

Обновление уже доступно для устройств на Android и iOS.

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