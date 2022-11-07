Впервые была зарегистрирована DDoS-атака скоростью почти 1 Тбит/с

Компания Qrator Labs, специализирующаяся на изучении и создании комплексных мер противодействия DDoS-атакам, поделилась статистикой DDoS-атак в третьем квартале 2022 года.

Несмотря на текущий небольшой спад DDoS-атак в третьем квартале 2022 года, их интенсивность все равно превышает показатели 2021 года в десятки раз.

Максимальная из зарегистрированных атак за третий квартал длилась более 1 дня 20 часов. Специалисты отмечают, что это демонстрирует как долго целеустремленный атакующий может непрерывно удерживать атаку на ресурс жертвы.

В третьем квартале 2022 года была зарегистрирована рекордная по размеру своей полосы атака, организованная на одного из клиентов Qrator Labs. Ее скорость составила 903,67 Гбит/с.

Численность наиболее значительного источника атак составила более 115 тыс. устройств. Для сравнения, в первом квартале — почти 1 млн. устройств, а во втором квартале — 84 тыс. устройств.

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