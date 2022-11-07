Twitter добавит возможность прикреплять к твитам длинные тексты

Илон Маск (Elon Musk), генеральный директор Twitter, анонсировал возможность прикреплять к твитам длинные тексты.

«Twitter скоро добавит возможность прикреплять длинные тексты к твитам, покончив с абсурдными скриншотами из блокнота», — написал Маск.

Кроме того, он добавил, что за увеличением лимита количества символов последует введение монетизации для создателей любого вида контента. Маск также пообещал улучшить поиск по Twitter, сравнив текущее состояние функции с поисковой машиной InfoSeek образца 1998 года. Предприниматель отметил, что исправление системы поиска — одна из приоритетных задач для компании.

Twitter уже тестировал функцию Notes, которая позволяла делиться полноценными статьями без жесткого ограничения символов. Как отметил журналист NBC News Бен Коллинз, Маск «приписывает в свои заслуги кучу работы, которую сделали сотрудники, прежде чем он их уволил».

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