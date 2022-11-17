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18 ноября, 2022
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Twitter может получить поддержку сквозного шифрования личных сообщений

Twitter

Исследователь приложений Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong) сообщила, что Twitter работает над реализацией поддержки сквозного шифрования (End-to-End Encryption) личных сообщений.

«Вижу признаки работы над этой функцией в Twitter для Android», — написала Вонг в своем аккаунте. Она также показала часть кода с ключами шифрования. Владелец и гендиректор Twitter Илон Маск (Elon Musk) позже ответил на сообщение Вонг, прислав подмигивающий эмодзи. Это может означать, что поддержка сквозного шифрования действительно находится в разработке.

Сквозное шифрование используется сейчас в Signal, WhatsApp и других мессенджерах. Появление данной функции в Twitter сделает его более привлекательным для пользователей. Они будут уверены, что их частные беседы не просматриваются третьими лицами, а сообщения расшифровываются непосредственно на конечных устройствах.

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