Twitter может получить поддержку сквозного шифрования личных сообщений

Исследователь приложений Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong) сообщила, что Twitter работает над реализацией поддержки сквозного шифрования (End-to-End Encryption) личных сообщений.

Twitter is bringing back end-to-end encrypted DMs

Seeing signs of the feature being worked on in Twitter for Android: https://t.co/YtOPHH3ntD pic.twitter.com/5VODYt3ChK

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 16, 2022