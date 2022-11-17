Создан робот, который похож на робопса от Boston Dynamics, но в 25 раз дешевле

Исследователи Школы компьютерных наук Университета Карнеги-Меллона и Калифорнийского университета в Беркли разработали робота, который похож на модель Spot от компании Boston Dynamics. Он обладает четырьмя конечностями и тоже может перемещаться по пересеченной местности, скользкой неровной поверхности, подниматься и спускаться по лестнице, но гораздо дешевле в изготовлении.

В решениях Boston Dynamics, как и в большинстве роботизированных систем для планирования движения, используются карты окружающей среды, которые перед началом движения создаются с помощью камер. Такой процесс требует большой вычислительной мощности и длительного времени, а также нередко дает сбои из-за неточностей или неправильных установок на этапе картографирования, которые влияют на последующее планирование и перемещение робота. Эта методика подходит не для всех ситуаций.

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Вместо применения камер для отображения окружающей обстановки и составления карт местности, команда ученых обучала робота с помощью симуляции: четыре тысячи виртуальных клонов робота заставили перемещаться по самой разной местности, чтобы он получил необходимые навыки. Благодаря этому робот всего за один день получил навыки, на освоение которых в обычных условиях понадобилось бы шесть лет. Полученные двигательные навыки были сохранены в нейронной сети, которую исследователи скопировали в рабочий образец роботизированной системы.

По словам ученых, робот перемещается в зависимости от того, что он «видит» перед собой. Эта технология позволяет ему быстро реагировать на изменения в рельефе местности и без труда перемещаться по ней. Учитывая, что нет надобности в картографировании и планировании, а двигательные навыки приобретаются с помощью машинного обучения, стоимость робота заметно снижается. Робот оказался минимум в 25 раз дешевле аналогов.

Доцент Дипак Патхак говорит, что роботизированная система действует так же, как животные, например, кошки:

«У четвероногих животных есть способность к запоминанию, которая позволяет их задним лапам отслеживать передние. Наша система работает аналогичным образом».

Также отмечается, что робот может работать в темноте, но в этом случае ему необходимо добавить камеры.

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