MediaTek Dimensity 9200: флагманский процессор c Cortex-X3 и Wi-Fi 7

Компания MediaTek представила флагманский процессор Dimensity 9200, произведенный по 4-нм техпроцессу TSMC. Это первая мобильная платформа, использующая главное ядро Arm Cortex-X3 с архитектурой ARMv9 и рабочей частотой 3,05 GHz. Кроме того, Dimensity 9200 получил поддержку нового стандарта Wi-Fi 7, оперативной памяти LPDDR5X и на аппаратном уровне совместим с технологией трассировки лучей.

Помимо главного ядра Cortex-X3 процессор использует три высокопроизводительных ядра Cortex-A715 с частотой 2,85 GHz и четыре энергоэффективных Arm Cortex-A510 с частотой 1,8 GHz. В сравнении с Dimensity 9000 новинка демонстрирует 10-12% прироста вычислительной мощности при сниженном на 25% энергопотреблении. Графическая подсистема представлена процессором Arm Immortalis-G715 с аппаратным ускорением трассировки лучей. Новый GPU на 32% быстрее и на 41% энергоэффективнее в сравнении GPU в Dimensity 9000. В бенчмарке AnTuTu V9.2.6 новый процессор Dimensity 9200 набирает 1260161 балл.

Имеется процессор для обработки алгоритмов искусственного интеллекта шестого поколения — AI Processing Unit (APU) 690, по данным бенчмарка ETHZ5.0 обеспечивающий производительность на 35% выше в сравнении со своим предшественником.

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В состав Dimensity 9200 также входит новейший сигнальный процессор Imagiq 890, обеспечивающий поддержку RGBW-сенсоров. При выполнении задач машинного обучения производительность возросла на 98% с одновременным снижением энергопотребления на 15% относительно предшественника.

Dimensity 9200 поддерживает стандарт Wi-Fi 7, что позволяет передавать данные на скорости до 6,5 Гбит/с. Он также может работать с накопителями стандарта UFS 4.0, оперативной памятью LPDDR5X (до 8,5 Гбит/с), и способен воспроизводить звук в качестве 24 бит/192 kHz. Процессор поддерживает работу с дисплеями вплоть до [email protected], [email protected] и [email protected], фотосенсоров с разрешением до 320 Мп и возможностью записи видео в [email protected]

Первые устройства на базе MediaTek Dimensity 9200 появятся до конца этого года.

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