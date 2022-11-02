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3 ноября, 2022
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Toshiba Z770 – телевизор с экраном mini-LED и частотой обновления 144 Hz

Toshiba Z770

Корпорация Toshiba выпустила серию телевизоров Z770, оснащенных матрицей mini-LED с разрешением 4K и частотой обновления 144 Hz.

В линейку вошли две модели с диагональю экрана 65 и 75 дюймов. Максимальная яркость достигает 500 кд/м2, заявлено 500 зон подсветки и 95% охвата цветового пространства DCI-P3. Значение статической контрастности составляет 2500:1, динамической — 10 000 000:1.

В основе телевизоров лежит четырехъядерный процессор, объем ОЗУ составляет 4 Gb. Для установки приложений предусмотрен накопитель на 64 Gb. Новинки оснащены 60-ваттными встроенными колонками, которые обеспечивают объемное звучание. Обе версии Toshiba Z770 оптимизированы для игр: они поддерживают технологию VRR и автоматическое снижение задержки сигнала во время гейминга до 8 мс (ALLM). Телевизоры функционируют на базе ОС Android TV.

Цена 65-дюймовой версии Toshiba Z770 составит 1374 доллара, а 75-дюймовая модификация будет предложена за 1924 доллара. Предзаказ в Китае уже открыт.

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