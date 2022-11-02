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3 ноября, 2022
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Китай ввел локдаун на территории вокруг крупнейшего завода Foxconn по производству iPhone

Foxconn

Власти Китая в среду ввели семидневный локдаун на территории экономической зоны Чжэнчжоу, где в том числе расположен главный завод компании Foxconn Technology Group, которая является крупнейшим производителем iPhone, сообщает Bloomberg. Во вторник число новых случаев заболевания COVID-19 в Чжэнчжоу подскочило более чем втрое — до 359.

В районе запрещено передвижение людей, а также автомобилей, за исключением машин скорой помощи и поставщиков товаров первой необходимости. Введение карантина в Чжэнчжоу, который продлится до 9 ноября, приведет к резкому сокращению производства на заводе Foxconn, на который, по оценкам экспертов, приходится выпуск четырех из пяти смартфонов Apple последней версии, отмечает агентство.

В заявлении Foxconn говорится, что завод продолжит работать в закрытом режиме. При этом, непонятно, каким образом планируется поставлять комплектующие на производство и вывозить готовые устройства. В случае продления карантина, компания планирует задействовать другие свои производственные мощности в Китае.

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