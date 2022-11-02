Представлена обновленная Canon EOS R6 Mark II с новым 24,4 Мр сенсором

Компания Canon представила обновленную камеру EOS R6 Mark II. Оснащенная недавно разработанным 24,2 Мр сенсором, она может снимать с частотой до 40 кадров в секунду и оснащена высокоточной системой автофокусировки. Слева от электронного видоискателя, где когда-то был выключатель питания, теперь находится новый переключатель между режимами фото и видео. Выключатель питания перемещается на правую сторону камеры над одним из дисков управления, который теперь меньше, чем в предыдущей версии.

Следует отметить, что R6 Mark II теперь имеет версию мультиинтерфейсного башмака Canon, что дает камере больше возможностей для связи с поддерживаемыми аксессуарами. Скорость синхронизации механического затвора составляет 1/200 секунды, а электронного затвора — 1/250 секунды. Датчик поддерживает несколько новых интеллектуальных функций, а именно возможность указать камере переключать фокус между левым и правым глазом, возможность указать камере, какие типы объектов следует отдавать приоритету, новый режим предварительной записи RAW серийной съемки и съемка HDR для движущихся объектов. Съемка HDR для движущихся объектов позволяет фотографам снимать во режиме HDR с брекетингом. Что касается видео, EOS R6 Mark II обеспечивает внутреннюю запись видео в формате 4K с передискретизацией из 6K и съемкой с частотой до 60 кадров в секунду. R6 Mark II также может снимать в Canon Log 3 и поддерживает внутреннюю запись до 4:2:2 10-бит в формате H.264 или H.265. В R6 Mark II используется два слота для карт памяти формата SD UHS-II.

Цена Canon EOS R6 Mark II в комплектации body, а также с объективами Canon RF24-105mm f/4 L IS USM или RF24-105mm f/4.0-7.1 IS STM USM составляет 2499, 3599 и 2799 долларов соответственно.

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