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18 ноября, 2022
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Сотрудники Twitter начали массово увольняться после ультиматума Маска

Twitter

Илон Маск (Elon Musk) в эту среду поставил сотрудникам Twitter ультиматум: перейти на новый «хардкорный» режим или покинуть компанию с выходным пособием. Его «предложение» действует до вечера 17 ноября.

Сообщается, что многие выбрали второй вариант, не захотев жертвовать своим здоровьем и «делать самого богатого человека в мире еще богаче». Об этом пишет ресурс The Verge, журналисты которого поговорили с сотрудниками соцсети на условиях анонимности. Сотни сотрудников начали отправлять прощальные сообщения и эмодзи в каналах Slack. Они пишут, что не собираются соглашаться на такие условия Маска.

«Кажется, что все люди, которые сделали эту платформу особенной, уходят. Twitter будет очень трудно оправиться от этого, независимо от «хардкорности» остающихся», — сказал один из собеседников The Verge.

Компанию начали покидать ключевые инженеры, включая людей из команд по трафику и фронтенда. Экс-сотрудники ожидают, что из-за ухода таких кадров соцсеть в скором времени начнет разваливаться.

The Verge отмечает, что на момент написания заметки у Twitter уже нет отдела по связям с общественностью, чтобы СМИ могли взять у него комментарии.

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