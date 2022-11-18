Epic Games Store бесплатно отдает Dark Deity и Evil Dead: The Game

В Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры — Dark Deity и Evil Dead: The Game, а также комплект Epic Cheerleader для королевской битвы Rumbleverse. Раздача продлится до 24 ноября.

Dark Deity – это ролевое приключение в фэнтезийном сеттинге с тактическими боями и аниме-персонажами.

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Evil Dead: The Game – многопользовательский зомби-экшен по мотивам хоррор-франшизы «Зловещие мертвецы». В игре один пользователь управляет силами зла, а другие берут на себя роли Эша Уильямса и его друзей.

Через неделю в Epic Games Store станет бесплатной космическая игра Star Wars: Squadrons.

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