Cisco получила рекордную выручку за всю историю компании

Компания Cisco отчиталась о результатах за первый квартал 2023 финансового года, который завершился у нее 29 октября.

Выручка за отчетный период составила 13,6 млрд. долларов, что на 6% больше, чем годом ранее (12,9 млрд. долларов). Это рекордный результат за всю историю деятельности компании.

Чистая прибыль компании снизилась на 10% до 2,7 млрд. долларов. Прибыль в пересчете на одну ценную бумагу сократилась с 0,70 до 0,65 долларов. Во втором квартале 2023 финансового года Cisco рассчитывает продемонстрировать рост выручки на уровне 4,5–6,5 % в годовом исчислении. Прибыль, как ожидается, составит от 0,59 до 0,64 долларов на акцию.

Одновременно было объявлено о грядущей реструктуризации, которая необходима для того, чтобы «сбалансировать компанию и обеспечить возможность дальнейших инвестиций по ключевым приоритетным направлениям». Инициатива будет включать сокращение штата, но о количестве сотрудников, которых компания планирует уволить, сведений пока нет. Расходы, связанные с реструктуризацией, составят около 600 млн. долларов.

Cisco намерена сосредоточить свои усилия на сетевых решениях корпоративного уровня и системах обеспечения безопасности, отмечает генеральный директор компании Чак Роббинс (Chuck Robbins). При этом грядущие увольнения, объясняются прежде всего ребалансировкой кадров, а не их чисткой.

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