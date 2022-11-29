Смартфоны Vivo и iQOO могут служить цифровым ключами для автомобилей BMW

Компания Vivo объявила, что в ее смартфонах появилась функция, которая поддерживает режим цифрового ключа в автомобилях BMW.

Функция представлена в сериях Vivo X90, Vivo X80, Vivo X Fold, Vivo X Note, iQOO 10, iQOO 9 и других моделях. Для разблокировки машины необходимо запустить приложение My BMW и авторизоваться в учетной записи.

После этого смартфон надо поднести к дверной ручке со стороны водителя, где находится чип NFC и подождать разблокировки (на смартфоне отобразится сообщение «Завершено»). Отмечается, что электронным ключом BMW можно отпереть только дверь водителя.

Кроме того, можно запустить и заглушить двигатель, используя смартфон — поместить смартфон Vivo на площадку для беспроводной зарядки и нажать кнопку «Старт/Стоп».

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az