Apple назвала лучшие приложения и игры 2022 года

Компания Apple объявила победителей ежегодного конкурса Apple Store Awards 2022. Были названы 16 лучших приложений и игр, представленных в фирменном магазине App Store в этом году. Победители этого года представляют разнообразное сообщество разработчиков со всего мира. В список финалистов вошли проекты для разных фирменных устройств — смартфонов, планшетов, smart-часов и TV-приставок.
Приложение года:
- iPhone: приложение для обмена фотографиями BeReal;
- iPad: менеджер заметок GoodNotes 5;
- Mac: программа для изучения генофонда семьи MacFamilyTree 10;
- Apple TV: эмулятор ViX: Cine y TV en Espanol;
- Apple Watch: фитнес-трекер Gentler Streak.
Игра года:
- iPhone: «королевская битва» Apex Legends Mobile;
- iPad: приключенческая головоломка Moncage;
- Mac: коллекционная карточная игра с элементами roguelike Inscryption;
- Apple TV: инди-стратегия El Hijo;
- Apple Arcade Game: симулятор Wylde Flowers;
- China Game: стратегия League of Legends Esports Manager (доступна только в Китае).
Категория «Вклад в культуру»:
- How We Feel — всемирное сообщество по борьбе с распространением COVID-19;
- Dot’s Home — освещает системную несправедливость в отношении цветных сообществ;
- Locket Widget Waterllama – приложение позволяет разместить на главном экране фотографии семьи и друзей;
- Waterllama — приложение, помогающее отслеживать дневное потребление воды;
- Inua — A Story in Ice and Time — игра, в которой геймеру предстоит изучить исторические события, переплетающиеся с элементами инуитских традиций, фольклора и сказок.
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