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30 ноября, 2022
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Apple назвала лучшие приложения и игры 2022 года

Apple Store

Компания Apple объявила победителей ежегодного конкурса Apple Store Awards 2022. Были названы 16 лучших приложений и игр, представленных в фирменном магазине App Store в этом году. Победители этого года представляют разнообразное сообщество разработчиков со всего мира. В список финалистов вошли проекты для разных фирменных устройств — смартфонов, планшетов, smart-часов и TV-приставок.

Приложение года:

  • iPhone: приложение для обмена фотографиями BeReal;
  • iPad: менеджер заметок GoodNotes 5;
  • Mac: программа для изучения генофонда семьи MacFamilyTree 10;
  • Apple TV: эмулятор ViX: Cine y TV en Espanol;
  • Apple Watch: фитнес-трекер Gentler Streak.

Игра года:

  • iPhone: «королевская битва» Apex Legends Mobile;
  • iPad: приключенческая головоломка Moncage;
  • Mac: коллекционная карточная игра с элементами roguelike Inscryption;
  • Apple TV: инди-стратегия El Hijo;
  • Apple Arcade Game: симулятор Wylde Flowers;
  • China Game: стратегия League of Legends Esports Manager (доступна только в Китае).

Категория «Вклад в культуру»:

  • How We Feel — всемирное сообщество по борьбе с распространением COVID-19;
  • Dot’s Home — освещает системную несправедливость в отношении цветных сообществ;
  • Locket Widget Waterllama – приложение позволяет разместить на главном экране фотографии семьи и друзей;
  • Waterllama — приложение, помогающее отслеживать дневное потребление воды;
  • Inua — A Story in Ice and Time — игра, в которой геймеру предстоит изучить исторические события, переплетающиеся с элементами инуитских традиций, фольклора и сказок.

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