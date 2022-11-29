Apple назвала лучшие приложения и игры 2022 года

Компания Apple объявила победителей ежегодного конкурса Apple Store Awards 2022. Были названы 16 лучших приложений и игр, представленных в фирменном магазине App Store в этом году. Победители этого года представляют разнообразное сообщество разработчиков со всего мира. В список финалистов вошли проекты для разных фирменных устройств — смартфонов, планшетов, smart-часов и TV-приставок.

Приложение года:

iPhone: приложение для обмена фотографиями BeReal;

iPad: менеджер заметок GoodNotes 5;

Mac: программа для изучения генофонда семьи MacFamilyTree 10;

Apple TV: эмулятор ViX: Cine y TV en Espanol;

Apple Watch: фитнес-трекер Gentler Streak.

Игра года:

iPhone: «королевская битва» Apex Legends Mobile;

iPad: приключенческая головоломка Moncage;

Mac: коллекционная карточная игра с элементами roguelike Inscryption;

Apple TV: инди-стратегия El Hijo;

Apple Arcade Game: симулятор Wylde Flowers;

China Game: стратегия League of Legends Esports Manager (доступна только в Китае).

Категория «Вклад в культуру»:

How We Feel — всемирное сообщество по борьбе с распространением COVID-19;

Dot’s Home — освещает системную несправедливость в отношении цветных сообществ;

Locket Widget Waterllama – приложение позволяет разместить на главном экране фотографии семьи и друзей;

Waterllama — приложение, помогающее отслеживать дневное потребление воды;

Inua — A Story in Ice and Time — игра, в которой геймеру предстоит изучить исторические события, переплетающиеся с элементами инуитских традиций, фольклора и сказок.

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