В Италии запущен суперкомпьютер Leonardo

Европейское совместное предприятие по высокопроизводительным вычислениям (EuroHPC JU) и некоммерческий консорциум CINECA провели церемонию запуска суперкомпьютера Leonardo — четвертой по мощности HPC-системы в мире.

Суперкомпьютер основан на решении Atos BullSequana XH2000 и хорошо подходит для высокоинтенсивных вычислительных задач, таких как обработка данных, высокопроизводительный анализ данных (HPDA), искусственный интеллект и машинное обучение.

Система Leonardo состоит из двух секций — общего назначения и с ускорителями вычислений (Booster). Когда строительство системы будет завершено, первая будет включать 1536 узлов, каждый из которых содержит два процессора Intel Sapphire Rapids с 56 ядрами и TDP в 350 Вт, 512 Gb ОЗУ DDR5-4800, интерконнект NVIDIA HDR100 и NVM-накопитель на 8 Tb. Секция Booster объединяет 3456 узлов, каждый из которых содержит один процессор Intel Xeon 8358 с 32 ядрами, 512 Gb ОЗУ стандарта DDR4-3200 и четыре кастомных ускорителя NVIDIA Ampere с 64 Gb памяти.

В настоящее время Leonardo обеспечивает производительность более 174 Пфлопс. Ожидается, что суперкомпьютер будет полностью запущен в первой половине 2023 года с ожидаемой производительностью 250 Пфлопс. Leonardo оборудован системой жидкостного охлаждения для повышения энергоэффективности. Предусмотрена возможность регулировки энергопотребления для обеспечения баланса между расходом электричества и производительностью. Половина вычислительных ресурсов Leonardo будет предоставлена пользователям EuroHPC.

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