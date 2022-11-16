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17 ноября, 2022
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Seagate представила самый быстрый жесткий диск в мире: 18 Tb и 554 МБ/с

Seagate Exos 2X18

Компания Seagate представила второе поколение жестких дисков Exos Mach.2 с увеличенными емкостью и производительностью. Новинки в первую очередь ориентированы на корпоративных клиентов, которым необходима повышенная производительность систем хранения данных в режиме 24/7.

Новые жесткие диски Exos 2X18 могут сравниться с твердотельными с SATA-накопителями по скорости последовательного чтения и записи, предлагая емкость 16 и 18 Tb (по сравнению с 14 Tb в предыдущем поколении). Обе модели будут доступны в вариантах с интерфейсами SATA (6 Гбит/с) и SAS (12 Гбит/с).

Seagate утверждает, что SATA-версии HDD имеют максимальную скорость передачи данных 554 МБ/с, а максимальная скорость моделей SAS равна 545 МБ/с, что делает их самыми быстрыми жесткими дисками в мире.

Новинки используют традиционную магнитную запись CMR, а их герметичные камеры заполнены гелием. Заявленная скорость вращения шпинделя у Exos 2X18 составляет 7200 оборотов в минуту. Производительность при случайных операциях чтения и записи блоками по 4 Kb составляет 304 и 560 IOPS. Средняя задержка — 4,16 мс. Объем буферной памяти жестких дисков равен 256 Mb. Энергопотребление Exos 2X18 составляет 7,8 и 8 Вт в режиме ожидания (SATA/SAS), а при большой нагрузке достигает 13,5 Вт и 12,8 Вт (SATA/SAS). Устройства рассчитаны на работу в температурном диапазоне от +5 до +60 °С. Время работы на отказ — 2,5 млн. часов. Предоставляется пятилетняя гарантия производителя.

Информации о цене жестких дисков Exos 2X18 компания пока не предоставляет.

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