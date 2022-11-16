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17 ноября, 2022
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Hyundai показал концепт электрического кабриолета Genesis X Convertible

Genesis X Convertible

Бренд Genesis, принадлежащий южнокорейской компании Hyundai, показал на автосалоне в Лос-Анджелесе концепт электрического кабриолета Genesis X Convertible. В команду, которая работала над концептом, входил азербайджанский дизайнер Самир Садыхов.

Genesis X Convertible

Так как речь идет о концепте, производитель не раскрыл информацию о технических характеристиках автомобиля.

Genesis X Convertible

Genesis X Convertible Concept получил длинную колесную базу с коротким передним свесом. Радиаторной решетки нет — на ее месте находятся светодиодные линии, которые также выполняют функцию фар. Задние фары тоже выполнены в форме линий. Модель получила складную жесткую крышу с двумя прозрачными вставками над передними пассажирами и оригинальные колесные диски.

В салоне установлены цифровая приборная панель и экран информационно-развлекательной системы, которые огибают водительское место. Пользоваться экраном с пассажирского сиденья вряд ли будет удобно. В салоне могут разместиться четыре человека. Производитель утверждает, что используется комбинация кожи и экологически чистой ткани, которая пригодна для вторичной переработки.

Когда Genesis X Convertible может поступить в серийное производство, пока неизвестно.

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