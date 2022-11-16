TP-Link представил роутеры с поддержкой стандарта Wi-Fi 7

Компания TP-Link представила сразу несколько роутеров с поддержкой Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), не дожидаясь его принятия. Это первые в мире представленные официально роутеры с поддержкой новой версии стандарта Wi-Fi. Они появятся на рынке ориентировочно во втором квартале 2023 года.

Флагманский четырехдиапазонный TP-Link Archer BE900 больше напоминает игровую консоль, чем роутер. На фронтальной панели имеется небольшой сенсорный экран, который может использоваться для вывода разной информации, такой как время, погода или состояние сети. Над экраном есть пиксельная матрица, на которой могут выводиться пиктограммы или эмодзи. Заявленная пропускная способность модели — до 24 Гбит/с. В устройстве реализована поддержка технологии OpenVPN. Набор интерфейсов включает четыре порта Ethernet 2,5 Гбит/с, два порта Ethernet 10 Гбит/с, USB 2.0 и USB 3.0. Цена составляет 699,99 долларов.

Трехдиапазонный маршрутизатор TP-Link Archer GE800 позиционируется как игровая модель. Корпус маршрутизатора дополнен светодиодной подсветкой. Пропускная способность — до 19 Гбит/с. Есть два порта Ethernet 10 Гбит/с, два — 2,5 Гбит/с и четыре — 1 Гбит/с. Цена пока не озвучена.

Самая доступная модель TP-Link Archer BE550 обеспечивает скорость передачи в беспроводной сети до 9,3 Гбит/с. В конструкции имеются пять портов Ethernet 2,5 Гбит/с. В отличии от более продвинутых моделей, в BE550 нет экрана или подсветки.

Кроме того, компания представила Mesh-систему Deco BE85 с поддержкой Wi-Fi 7, которая поддерживает скорость передачи данных до 22 Гбит/с и имеет два Ethernet-порта 10 Гбит/с. Стартовая цена комплекта — 999,99 долларов. Покупатели также смогут выбирать между стандартной моделью, более продвинутым вариантом Deco BE95 (до 33 Гбит/с) и доступной версией Deco BE 65 (до 11 Гбит/с). Цена Deco BE95 – от 1199,99 долларов, цена Deco BE 65 пока неизвестна.

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