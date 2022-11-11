Представлена TV-приставка Nokia Streaming Box 8010

Бренд Nokia представил TV-приставку Streaming Box 8010 с поддержкой старых моделей телевизоров без разъема HDMI.

Новинка построена на базе четырехъядерного процессора Amlogic S905X4-K, за графику отвечает Mali-G31 MP2. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость встроенного накопител — 32 Gb. Устройство может воспроизводить контент в 4K @ 60 fps. Заявлена поддержка технологии объемного звучания Dolby Atmos.

Телевизор или монитор подключаются к приставке через порт HDMI, AV или USB Type-C. Также в оснащение входят модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, разъемы RJ45, USB Type-A 3.0 и 2.0.

Цена Nokia Streaming Box 8010 составляет 129 долларов. TV-приставка уже поступила в продажу в Германии.

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