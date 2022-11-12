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12 ноября, 2022
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Ввоз в Азербайджан электромобилей освобожден от таможенной пошлины

11 ноября 2022 года Кабинет Министров Азербайджанской Республики внес соответствующие изменения в «Номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки ввозных и вывозных таможенных пошлин». Согласно изменениям, легковые электромобили, со дня заводского выпуска которых прошло не более 3 лет, освобождаются от 15% ввозной таможенной пошлины. Решение вступает в силу через 30 дней с момента публикации постановления.

Отметим, что с 1 января 2019 года импорт электромобилей в Азербайджан был освобожден от налога на добавленную стоимость (НДС). Согласно статистическим данным, электрический автомобильный парк Азербайджана сейчас составляет всего 3% от общего количества транспорта. Тем не менее, по прогнозам многих специалистов, к 2025 году доля электромобилей на рынке может составить уже 15-20%. Предполагается, что к этому времени должна быть создана инфраструктура, позволяющая беспрепятственно использовать электромобили.

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